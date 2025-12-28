藍無危機意識！ 明居正喊勿信習 鄭麗文竟嗆：不值一提

政治中心／綜合報導

國民黨副主席季麟連，先前才因為送手槍給立委謝龍介引發爭議，但季麟連不認為有錯，未來打算再送槍給參選議員的張延廷．黨主席鄭麗文更是強硬，拋出明年鄭習會，學者明居正喊話，不該相信習近平，鄭麗文卻重炮抨擊，明老師的話不值得一提。

國民黨主席鄭麗文出席，象徵國共破冰的連胡會20周年活動，大喊兩岸要和平，但前一天才喊出明年要鄭習會，一度傳出春節前後，就要和習近平會面，引來外界批評，她選擇火上加油。

國民黨主席鄭麗文vs.記者：「明居正老師說如果相信習近平，有點太離譜了，想問主席那為什麼，比較相信習近平，不相信賴清德呢，明老師的話不值得一提，也不值得回覆。」

國民黨主席鄭麗文參加連戰會見胡錦濤二十周年的座談。

對外不改強硬態度，對內修正朱立倫路線，要恢復黃復興黨部。

國民黨副主席季麟連vs.記者：「鄭主席非常重視非常支持，目前正在籌備期間，（黃復興副主委現在都完成任命了嗎），已經就位了是一個光榮的部隊。」

國民黨主席鄭麗文：「倒不一定是，就是恢復黃復興黨部，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊黃復興。」

競選主席期間，就誓言要重振黃復興榮光，鄭麗文擬訂成立黃復興工作委員會，並由副主席季麟連親自擔任籌備會主委，但資深媒體人何啟聖直言，這只是一場精密計算的政治安排。

國民黨副主席季麟連。聲源：資深媒體人何啟聖：「我覺得這個態度非常地不尊重，甚至於很羞辱人，為了不要讓你有一種，被羞辱的感覺，所以他用副主席季麟連，來擔任黃復興黨部的領導人，季麟連在副主席的位置上面，要能夠穩固，他必須要繼續把持著黃復興。」

黃復興的任務編組，鄭麗文是安撫還是真心，外界霧裡看花，負責推動的季麟連，先前才因送槍給謝龍介引發爭議，但他不僅不認為有問題，還要準備送給第二人！

國民黨副主席季麟連vs.記者：「張延廷將軍要選中正萬華，那您之後還會送槍給他嗎，那有什麼問題，所以你覺得送槍這件事情對你來說，不會是一個對社會來說，是有恐嚇的意味嗎，那怎麼會軍人這麼多槍，執干戈以衛社稷謝謝大家。」

從黨內體制再到個人言行，這個百年大黨漸漸走向激進鷹派，等待選戰檢驗。





