藍營三民區議員初選19至21日登場 童燕珍、孫健萍對決搶門票

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原被視為潛在人選的莊為傑，已決定轉往左楠區長期布局，此次未登記參選，甚至陪同三民區擬參選人童燕珍領表。（童燕珍提供）

孫健萍則強調，自己是正藍軍，也是青壯世代，服務於三民區的大學，對於地方有想法，他有信心及使命將三民第3席拿回來。（孫健萍提供）

國民黨高雄市議員上月完成首波提名登記作業，其中第七選區（三民區）因出現超額登記，成為唯一啟動初選的選區。該區被視為藍白合作指標，國民黨規畫採「3＋1」策略，擬提名3席並禮讓1席給民眾黨，最終藍營第三席提名，確定將由前議員童燕珍與中央委員孫健萍於4月19日至21日展開民調對決。

國民黨高雄市黨部表示，針對三民區市議員選舉，預計提名3席，最終共有4人完成登記，其中有現任2位議員，依據黨內選舉辦法，將由另外2位非現任同志依相關辦法爭取第3席的提名席次。日前黨部已召開協調會，雙方同意以電話民調方式決勝負，預計於4月19日至21日進行，且考量兩人皆具參選經驗，本次初選民調不採加權計算。

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兩人積極搶出線，童燕珍主打深耕三民區逾20年，強調基層服務與公益經驗，並呼籲支持者在民調期間留意來電、表達支持；孫健萍則以青壯世代自居，主打世代交替與戰力，盼為藍營搶下關鍵第三席。

雙方均強調，無論最終民調結果由誰勝出，都會團結一致、傾全力輔選，讓國民黨在議會席次最大化，共同贏得年底選戰，一起為高雄市民打拚。

另方面，民眾黨昨天已正式提名林于凱參選三民區，林于凱說，鎖定「現代家庭」議題，涵蓋育兒、職場、住宅、理財、交通、長輩照顧、「動物家人」等面向，這次參選「意在對話，我在意你在意的」，希望進入議會為人民發聲。

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