藍營下周協商台中市長人選 盧秀燕盼月底前定案 緩解支持者焦慮

台中市民政局10日於台中市清水區「玉京天公祖總廟」舉行龍鳳呈瑞龍柱完成大典，台中市長盧秀燕表示，希望黨內能夠在1月底以前定下今年台中市長參選人，不僅能給參選人更多時間去跟市民請託，也能緩解支持者焦慮。（温予菱攝）

藍營台中市長之爭持續，立法院副院長江啟臣與藍委楊瓊瓔姐皆有意爭取黨內提名，下周五也要迎來第一次協商，不過國民黨主席鄭麗文10日赴台中市黨部引起熱議。台中市長盧秀燕表示，距離大選僅剩10個月，希望黨內能夠在1月底以前定下今年台中市長參選人，不僅能給參選人更多時間去跟市民請託，也能緩解支持者焦慮。

台中市民政局今於台中市清水區「玉京天公祖總廟」舉行龍鳳呈瑞龍柱完成大典，與會國民黨主席鄭麗文、盧秀燕、立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、立法院國民黨團總召傅崐萁、藍委楊瓊瓔、黃建豪等人。

被問及江、楊看法，盧秀燕說，剛才在致詞中，她也提到，希望天公祖帶來台中的好福氣，下任市長更好，那因為今年底的市長選舉在11月底就要進行，距離現在大概只有10個月左右，時間已經非常的緊迫，所以她希望我個人希望，在這個月底前能夠有所決定，在國民黨方面。

盧秀燕表示，今天已經是1月10號，接下來二月分馬上要過年，也因此如果在年前可以決定，一方面候選人有更多的時間，可以向市民請託，另一方面也安定所有的藍營支持者，大家可以安定下來，不要為這個事情焦慮。

盧秀燕說，藍營現在有2位非常優秀的候選人楊瓊瓔、江啟臣，直言2人都非常的優秀，也具有實力，並透露目前從內部的民調看起來，他們不管哪一位初選，都是勝券在握，不過這個領先必須維持，所以藍營的市長候選人必須早日定案，她個人希望在1月底以前能夠定案。

