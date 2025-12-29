藍營不協調了？鄭麗文稱將徵召李四川 劉和然喊「程序要公開透明」

新北市副市長劉和然。李政龍攝



備戰2026新北市長選舉，民進黨率先宣布將由現任立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌則於27日大動作在新北市新莊舉辦造勢，表現出參選新北市長的強烈意願。對此，國民黨主席鄭麗文今日（12/29）指出，新北市應該不會走到初選，但國民黨要先產生內部候選人，會等到明年再徵召台北市副市長李四川。相關發言傳出後，國民黨內同樣積極爭取參選、現任新北市副市長的劉和然表示，身為國民黨員，他最重視的就是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明程序做出決定。

鄭麗文今日稍早表示，明年新北市長選舉國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，雖然會盡快提名，不過也要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在台北市政府上班，否則本來第一波要提名徵召的是現任縣市首長，但不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。

針對鄭麗文的發言，同樣積極備戰2026新北市長選舉的劉和然則說，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，就像跑馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響，並表示新北市是全國人口最多、結構最複雜的城市，不是實習場、也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。

劉和然指出，李四川在台北市有很重的任務，他則是在新北市守護404萬市民，現在是「一人服務一市」，目標都是為了雙北生活圈的便利，這是「專業分工」，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代，「我們在不同的位置上，為同一個生活圈努力。只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。」

據了解，國民黨中央至今仍未和劉和然進行任何協調和溝通，也未討論初選時程，幕僚一早看見鄭麗文相關發言也很吃驚，直言，「難道2026提名全是黨主席意志，她一人說得算嗎？」對此，國民黨組發會主委李哲華出面緩頰，表示主席話講太快，新北市長選舉還是會依照程序走，讓有意參選人先進行協調。

