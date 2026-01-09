藍營不示軟 急迫性預算付委喊卡

國民黨團9日原擬提案放行部分地方政府具急迫性的新興項目預算付委審查，最終暫緩未提。（姚志平攝）

總預算攻防未了，國民黨團9日原擬提案放行部分地方政府具急迫性的新興項目預算付委審查，包含TPASS、生育補助等。不過黨團內部有人認為此舉是對行政院「示軟」，最終暫緩未提。國民黨也持續表態力挺調高警消退休所得替代率，將協助提出訴訟。藍營舉棋不定讓綠營撿到槍，狂酸「非得要人民敲碗，皇帝才給飯吃？」

據了解，國民黨團盤點完較為迫切的新興計畫項目後，打算於昨日黨團大會討論，不料提早一步曝光，因此黨團大會討論也充滿異音。

部分委員對放行項目仍有意見，認為選擇性放行，恐會對部分縣市不公平；也有立委認為仍應維持「整包審議」，部分放行很像「示軟」。

另名藍營人士則說，該提案遭刻意政治解讀，原僅是部分立委提出該做法，打算於黨團大會中與其他人討論可行性，並非已做成決議要提案。

台北市長蔣萬安昨被問及，國民黨團計畫將包含TPASS通勤月票等部分項目先行付委審查，表示要謝謝國民黨立法院黨團的力挺，解決上百萬通勤族的日常需求，台北市政府也會努力讓服務不中斷。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，藍白兩黨團一直都有在溝通協調，雙方彼此互信尊重，已經準備好部分重點項目，下周會再與國民黨團坐下來討論。

民進黨團幹事長鍾佳濱昨天反批，國民黨認為一包預算案送過來，只挑喜歡的通過，預算付委審查就可讓全民知道，根本像「點餐」。綠委吳思瑤也說，審預算不是吃自助餐，不能挑嘴，更不是擠牙膏，被罵才把東西挑出來。

另外，針對行政院拒不編列立法院通過的《警察人員人事條例》相關預算，國民黨昨也會同退警團體，表示將免費提供律師等各項支援，全力支持退休警消捍衛權利，提出共同訴訟。

全國退警總會榮譽總會長耿繼文指出，民進黨政府太詭詐，逼得退休警消不得已必須提復審與訴訟，但是又一拖經年，呼籲政府應善待為國家付出生命的人。