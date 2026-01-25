藍營中市長人選搞不定 藍營集體焦慮 趕快進行初選
(記者謝自宗台中報導)中國國民黨提名參選台中市長人選未定案，台中市長盧秀燕今天表示，初選時間不要超過2月中，否則競選時間會太過匆忙，第二次協調若不成功的情況下，就應該趕快舉行初選。
爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，在首次協調會破局後，2人都積極走訪基層，爭取出線機會。
對於黨內有意爭取參選台中市長的人選，尚未定案，盧秀燕今天出席台中市補習教育暨品保協會活動時接受媒體聯訪表示，她8年前競選台中市長時，當時初選的宣布時間在2月中，跟現在時程也差不多。
盧秀燕說，黨內現在有2個非常優秀的同仁，包括江啟臣及楊瓊瓔，她之前有透露，透過內部民調看起來，2人都領先民主進步黨的參選人很多，近期幾份媒體民調也都是這個趨勢。
盧秀燕提到，人選只能提名1人，因此初選應該盡快辦理，她8年前獲得提名的宣布時間大概是2月中，她認為今年應該也不要超過這個時間，否則競選時間會太過匆忙。既然兩邊相持不讓，希望第二次協調若不成功的情況下，就應該趕快舉行初選。
