藍營中市長人選「姐弟爭」陷僵局 楊瓊瓔喊話儘快決定對的人選
〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和，台中市長盧秀燕昨與兩人同台參加佛教活動，盧表示，希望兩人求了佛法，有了智慧之後，儘速協調成功；對此，楊瓊瓔今日表示，能理解盧秀燕市長的說法，希望藍營台中市長能儘快決定對的人選。
楊瓊瓔17日驚爆，去年12月台中黨慶活動後餐敘中，江曾向藍營幹部提及，因4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望提名時間在5月之後較合適；對此，江啟臣否認有提過此事。兩人相爭陷入僵局，支持者也開始在網路互相留言力挺支持對象。
楊瓊瓔今日參加潭子聚興里市民活動中心動土受訪，她表示，相信黨中央會透明公平的方式決定人選，讓基層放心，國民黨更團結。
雙方支持者已先在網路「開戰」，多位江啟臣支持者上楊瓊瓔臉書提問「國民黨最不缺的是搞分化的人、可以不要再亂了嗎？」楊瓊瓔支持者則留言「加油、妳是最棒的」，楊瓊瓔說，針對網友的留言，她覺得民主時代，各有立場，她不會在意。
更多自由時報報導
藍營台中市長提名鬧內鬨 楊瓊瓔、江啟臣支持者網路開戰
國民黨台中市長人選協調 江啟臣、楊瓊瓔疑爆內鬨
藍營台中市長人選「姐弟爭」破局 楊瓊瓔爆內幕：江突提月底決定
藍營台中市長人選協調陷入僵局》楊瓊瓔爆江啟臣突提月底定人選 江：別讓對手見縫插針
其他人也在看
容百科技重大合約公告涉嫌誤導性陳述被立案，早盤一度跌停
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，鋰電池電極材料製造商容百科技股票週一在上海恢復交易後一度跌停，因該公司表示收到證監會立案告知書，因重大合約公告涉嫌誤導性陳述等。公司1月14日開始停牌，之前公告稱，在與寧德時代簽署了《磷酸鐵鋰正極材料採購合作協議》，協議總銷售金額超1,200億元人民幣之後，公司收到上海交易所問詢函，稱其未公告銷售金額的確定依據。週一容百科技股票恢復交易，當地時間10：56，容百科技(688005 CH)下跌9.13%，報33.94元人民幣，稍早股價跌幅一度達到20%。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
逼賣格陵蘭 川普祭關稅殺手鐧
全球暖化，各國都在關注環境問題，但還有另一方面值得注意，是暖化正引發一場極地爭奪戰。南北極、印象大多是天寒地凍，但隨著氣候變遷、冰山消融，裡面暗藏的豐富資源、能源、也逐漸嶄露，所以各國開始搶攻，像...大愛電視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
打擊免費機票詐騙 華航：只有官方網站、粉絲專頁是真的
中華航空（2610）今（17）日特別發出防詐騙聲明提醒，針對近期網路社群出現多起不明人士冒用華航高階主管名義開設粉絲專頁、LINE帳號與一頁式網頁宣傳免費贈送機票、升等券或VIP卡等情事，華航強調均為不實資訊，意圖擷取民眾個資。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陸運載火箭 飛經我防空識別區
大陸解放軍17日凌晨再次發射長征三號運載火箭，通過台灣中部防空識別區朝西太平洋方向飛行，高度位於大氣層外無危害。不過，大陸航天17日兩起火箭發射任務都告失敗，凌晨0時55分在西昌衛星發射中心，長征三號乙運載火箭發射實踐三十二號衛星，12時08分谷神星二號民營商業運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，都因火箭飛行異常致任務失敗。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
來自天國的訊息！過世小貓透過「貓砂盆」回家探望主人
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 近日一則關於寵物與思念的故事在網路上引發大量共鳴，一名飼主在愛貓離世一個多月後 …火報 ・ 23 小時前 ・ 1
零下低溫苦撐 烏克蘭兒童致命危機
國際援助機構周五(1/16)表示，由於俄羅斯襲擊烏克蘭的能源基礎設施，導致烏方的燃料儲備與緊急發電機，可用情況告急。烏克蘭總統澤倫斯基表示，他將宣布烏克蘭的能源情況進入「緊急狀態」，因為國內所剩的...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學測國寫考人際情感連結 從臉的共感到隔閡省思
（中央社記者許秩維台北18日電）學測今天第3節考國寫，聚焦「人我往來的情感連結」，第1大題從「臉」的共感進而思考倫理責任，第2大題則引用作家幾米的繪本圖文，探討人際之間的隔閡或心結。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
綠營竹市黨部黨代表大會 北區可能要辦全民調初選
民進黨新竹市黨部17日舉行黨代表大會，會中討論下屆市議員選舉人選問題，決議未來候選人提名若涉及初選，將採「全民調」方式進行，現任者也沒有優先提名的禮遇；據了解，目前北區有4人有意參選，而黨部可能提名3人，很有可能將辦理初選，而提名名額將在1月底的執委會中確定。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
離島吉貝國小籃球隊再寫傳奇 勇奪澎湖縣國小籃球聯賽冠軍
全校僅有34名學生的迷你小學吉貝國小，超過3分之1學生組成的12位籃球隊隊員，續寫來自澎湖北海的傳奇，繼去年澎湖縣全縣運動會-籃球項目國小組賽事奪冠後，再次在澎湖縣國小籃球聯賽中贏得冠軍，取得澎湖縣代表權。今年澎湖縣國小籃球聯賽，唯一離島代表隊吉貝國小籃球隊，跨海在澎湖本島多功能綜合體育館出賽，把握自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳佩琪臉書發文質疑賴清德「財源不明」 柯文哲：下次帶她出門省麻煩
即時中心／徐子為報導柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書發文，質疑總統賴清德過去數十年的捐款超過所得，要檢察官去查。對此，柯回應，下次會把陳佩琪帶出門，「免得我不在家的時候，陳佩琪就開始寫臉書，製造我的麻煩。」民視 ・ 1 天前 ・ 7
送春聯 陳啟能、陳俊維發送「台灣尚勇」迎新春
（記者陳志仁／新北報導）新春將近，祝福先到！新北市議員陳啟能今（18）日與辦公室的執行長陳俊維，配合中華職棒會 […]引新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
隨機殺人引恐慌 藍營力推加重刑責
27歲男子張文去年12月19日在台北車站、北市中山區南西商圈犯下隨機殺人案，造成含他在內4死12傷，震驚全國。藍委翁曉玲提出修正《中華民國刑法》，在增訂條文中明定無差別殺人行為係以人群為攻擊標的，應加重其刑二分之一。全案目前已一讀付委審查。翁曉玲指出，由於這會期只剩2周已來不及排審，下會期會全力推動修法。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民進黨誰選台北市？ 羅旺哲：英系為主 王世堅還是有機會
2026台北市長選舉，民進黨會由誰代表參選？時事評論員羅旺哲認為，行政院副院長鄭麗君不太可能，應該還是英系出來選機會比較大，而王世堅會不會出來選？「還是有機會」！中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
雷／《28年毀滅倒數：人骨聖殿》大咖驚喜回歸！全場觀眾如雷歡呼
電影《28年毀滅倒數：人骨聖殿》接續上一集《28年毀滅倒數》劇情，最後更出現影迷敲碗想看到的驚喜人物，對此，導演妮亞達科斯塔（Nia DaCosta）也受訪分享如此安排。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
學測國寫 考生：考題轉換視角 易從生活經驗發揮
（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）115學年度學科能力測驗今天下午考國文二（國寫），有考生認為，引用幾米圖文的考題需要轉換視角，題材貼近日常生活，題意清楚，可以從家庭溝通、師生互動等經驗切入發揮。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
左臉腫脹影響外觀 手術治療修補凹陷
臉頰兩側出現紅腫，有可能是腮腺炎、或者是腮腺瘤，兩者有什麼差別呢？一般來說，耳朵下方、臉頰突然腫起來，很有可能是因爲腮腺炎，主要是腮腺病毒感染，也就是俗稱的豬頭皮，症狀跟感冒很類似，正常的話5到7...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學測國綜考試結束 有跨領域考題 (圖)
115學年度學科能力測驗邁入第2天，18日下午國語文綜合能力測驗（國綜）考試結束，不少學生走出新竹市立香山高中考場，進入考生休息室。有考生說，部分題目出現跨科整合，如結合化學概念皂化反應。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
大千醫院舉辦望年會 鍾東錦感謝醫護團隊守護苗栗
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】大千醫院今(17)日晚間在巨蛋體育館舉辦望年會活動，縣長鍾東錦與國家衛生研互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
英國央行行長貝利稱，民粹主義加劇全球經濟問題
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，英國央行行長貝利(Andew Bailey)表示，民粹主義正提高因應世界經濟挑戰的難度，無助於解決成長乏力與生活水準問題。英國央行上週五發布了貝利稍早時在Bellagio Group(由央行官員與經濟專家組成)演講的文字稿。貝利在演講中為全球體系及其多邊機構辯護，並指出，溫和乏力的成長使人們更難識別國際主義的益處。貝利在講話稿中指稱，所謂民粹主義的崛起，讓整個任務變得更難。民粹主義者犯下的錯誤在於，把國內生產和財富分配與對外開放「對立」起來，而兩者事實上是「互補」的。同時，民粹主義還將問題歸咎於「外部力量」，而不是「共同的挑戰」。貝利沒有點名任何國家或個人，但他的批評似乎指向保護主義和民族主義政策，例如美國總統川普的關稅舉措，以及他對聯準會發出的威脅。同時也指向法拉奇(Nigel Farage)領導的英國改革黨，該黨目前在民調中領先。在許多發達經濟體，民粹主義者要麼已經贏得權力，要麼正在向前推進。貝利表示，民粹主義者還透過讓機構顯得「遙遠、反應遲鈍、並為強大且不可控的利益服務」，來鼓勵人們對機構產生不信任。他表示，支持全球體系的人需要「反擊」，而且「要財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
竹市發5千差別待遇？ 議員諷：聖誕老公公都當不好
竹市發5千差別待遇？ 議員諷：聖誕老公公都當不好EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言