藍營中市長初選僵局難解 黃暐瀚:楊瓊瓔要公平競爭非魚死網破

國民黨台中市長提名爭議持續延燒,副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取出線,黨中央1月16日安排的協調會未能達成共識。政治評論員黃暐瀚分析,黨中央副主席李乾龍對地方情勢「了解不深、一廂情願」,低估了楊瓊瓔的參選決心與地方實力。

黃暐瀚指出,楊瓊瓔在協調會上直接質問黨中央是否進行內參民調,得到否定答案後,便主張沒有「落後江啟臣」的事實基礎,要求黨中央訂定明確時程與方法,而非直接勸退。

楊瓊瓔不退有兩大原因。第一是「有自信」,她1989年25歲即當選省議員,比盧秀燕早5年踏入政壇,在台中縣區經營長達37年。從1989到2008年改制前,她經營大選區整整19年,山線、海線、屯區都有深厚樁腳,認為縣區實力不輸江啟臣。相較之下,江啟臣2012年才首次當選立委,僅深耕第8選區14年。

第二是「沒時間了」。楊瓊瓔今年62歲,若這次不選,等江啟臣做完8年,她已70歲,幾乎不可能再有機會。她認為在兩人都有信心贏過民進黨何欣純的前提下,應該透過民主程序公平競爭。

至於盧秀燕為何不出面協調?黃暐瀚表示,楊瓊瓔與盧秀燕是省議員時期的老同事,盧秀燕完全理解楊的處境,在民主程序走完、民調結果出爐前,「無從喬起」。黃暐瀚預估最後可能3月才有結果,江啟臣出線機率仍高,但過程必須走完。

