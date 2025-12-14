藍營中市長姊弟之爭：江啟臣打破沉默表態了 楊瓊瓔秒回「我贏邀他進競總」

立法院副院長江啟臣14日終於打破沉默、首度鬆口，證實將「全力爭取黨內提名」。（温予菱攝）

立委楊瓊瓔承諾：「接下來這次的初選結果，如果是我贏，我一定會立即邀請江啟臣副院長，來加入競選團隊，然後一起來打贏這場選舉！」（馮惠宜攝）

國民黨台中市長初選戰火正式引爆！在外界「千呼萬喚」下，立法院副院長江啟臣14日終於打破沉默、首度鬆口，證實將「全力爭取黨內提名」，誓言將台中從「幸福城」推向「旗艦城」。已率先宣布參選的立委楊瓊瓔隨即展現出高度政治智慧與格局，拋出「合作而非對抗」論，更公開承諾：「如果我贏，一定會立即邀請江啟臣副院長，來加入競選團隊！」

這場被視為藍營下屆台中市長「世紀雙雄對決」的戲碼，早已醞釀多時。楊瓊瓔半個月前率先宣布角逐，發出第一聲戰鼓；而原本聲勢最高的江啟臣，早先透過擴展聯合服務處被解讀為「起手式」，14日先是掛出氣勢磅礡的「駿馬啟新程，躍進旗艦城」新年看板，晚間也首度鬆口要全力爭取黨內提名，打破一貫的「高層次沉默」。

江啟臣強調，身為黨員，他將「全力爭取黨內提名」。他更進一步闡述，那十字新年賀語絕非僅是祝福，而是他對台中市的「終極願景」，希望台中能從現行的「幸福城」「躍進」為全方位的「旗艦城」，字裡行間，展現出非我莫屬的雄心壯志！

面對來勢洶洶的副院長級戰友，楊瓊瓔展現「不懼戰、求團結」的領袖姿態。她樂觀表示，國民黨「人才濟濟」，只要是願意為城市付出的好人才都樂觀其成，更強調兩人是「立法院的好同事」，應保持「君子之爭」的風範。

楊瓊瓔也深入剖析，黨內初選機制的目的，應該被視為「擴大國民黨支持基礎的機會」，而不是造成內耗與對立。她認為，願意參與初選，就是對黨內制度與機制的最高尊重，這正是「合作而非對抗」的最大體現，能將藍營的整體優勢極大化。

而為徹底化解外界對藍營「分裂危機」的憂慮，楊瓊瓔直接祭出最強團結牌！她具體承諾：「接下來這次的初選結果，如果是我贏，我一定會立即邀請江啟臣副院長，來加入競選團隊，然後一起來打贏這場選舉！」

這項「副院長入競總」的承諾，不僅展現了楊瓊瓔不計較一時輸贏的政治格局，也呼應了她先前宣布參選時所強調的「不論最終誰出線，兩人都會團結一致」，為國民黨打了一劑強心針，誓言藍營將以「最豪華陣容」進軍台中市長決戰。

