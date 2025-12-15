藍營中市長姊弟之爭 江啟臣正面迎戰 盧秀燕最新回應曝

台中市長盧秀燕15日上午出席南屯區春安國小校舍動土典禮時，被媒體追問時僅簡潔回應：「很好，恭喜、加油！」（馮惠宜攝）

繼立委楊瓊瓔表態參選台中市長後，立法院副院長江啟臣14日首度鬆口證實將「全力爭取黨內提名」，角逐下屆台中市長寶座。面對江啟臣的表態，台中市長盧秀燕15日上午出席南屯區春安國小校舍動土典禮時，被媒體追問時僅簡潔回應：「很好，恭喜、加油！」

這場藍營下屆中市長選舉姊弟之爭，起因於楊瓊瓔半個月前率先鳴響戰鼓，宣布投入黨內初選。原本聲勢最高的江啟臣，則在昨日先是掛出「駿馬啟新程，躍進旗艦城」新年看板，晚間更展現非我莫屬的雄心，誓言要將台中從現行的「幸福城」推向全方位的「旗艦城」。他強調這十字賀語就是他對台中市的「終極願景」。

面對副院長級戰友的來勢洶洶，楊瓊瓔展現「不懼戰、求團結」的姿態，強調兩人是「立法院的好同事」，應保持「君子之爭」的風範。她認為初選是「擴大國民黨支持基礎的機會」，而非內耗。更直接祭出最強團結牌，承諾：「如果是我贏，我一定會立即邀請江啟臣副院長，來加入競選團隊，然後一起來打贏這場選舉！」

