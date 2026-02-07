藍營中市長姐弟提名失和 楊瓊瓔：我們互動很好

立委楊瓊瓔至大坑步道拜票。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕，立委楊瓊瓔與江啟臣競逐藍營台中市長提名僵持不下， 兩人疑似因台中市長提名機制進行協調失和，楊瓊瓔今日表示，他們跑活動遇到還是會寒暄交談，互動很好，最重要是團結一致。

昨日江啟臣臉書發嚴正聲明表示，黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週(3/25至3/31)完成民意調查作業」，已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

廣告 廣告

楊瓊瓔昨日宣布有進行協調，雙方有達成共識，但江啟臣否認昨天有進行協調，並發出聲明駁斥。

楊瓊瓔今日至大坑步道發送春聯，她受訪指出，自己從一而終都說，尊重黨中央的提名的機制。所以到目前為止，仍舊一直是始終如一，昨天黨中央也有發布訊息，也希望能夠讓基層放心，這個是大家的目的，因為台中一定要團結。

【看原文連結】

更多自由時報報導

江啟臣發聲明質疑違背提名協議 楊瓊瓔回應了

藍營台中市長提名卡關 江啟臣：未接獲2月6日協調通知

藍營台中市長第2次協調 楊瓊瓔：靜待黨中央通知

AIT處長谷立言訪台中產業 何欣純喊話江啟臣：請在野盡快通過台美協議

