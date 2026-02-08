藍營中市長提名爭議 何欣純：急於角力非市民所盼

藍營中市長提名爭議，何欣純（中）：急於角力非市民所盼。（林弘笙攝）

2026民進黨台中市長參選人、立委何欣純8日到向上市場跟民眾拜年問好；針對台中市長盧秀燕日前表示，3月底再辦民調太晚了，何欣純對此無評論，何強調這場「姐弟之爭」，包含盧市長為什麼要那麼急，她認為都是在做個人的利益算計。

國民黨中央黨部發布新聞稿指出，經過雙方溝通後，台中市長人選將以內參全民調方式決定，並規畫於3月最後一周辦理。楊瓊瓔也發出聲明表示，經協調確認，黨中央所進行的內參全民調，預計在3月25日至31日展開；但江啟臣在臉書發文強調，相關事項並未取得共識，並質疑黨中央逕行公布民調執行時程，已與原先協議不符。

何欣純8日到向上市場向民眾拜年問好，何表示，國民黨內部的事情，應依國民黨內部機制與遊戲規則處理，她不多作評論；藍營這場所謂的「姐弟之爭」，以及盧市長為什麼那麼急，都是做個人利益算計，市民更希望看到的是能為台中整體發展著想的格局與方向。

何欣純指出，市政應回歸「開大門、走大路」的正道，凝聚各界力量，攜手推動台中向前進步，並確保市民福祉獲得最完善的照顧；能夠回應市民期待、帶領台中持續前行的人選，才是市民心目中的最佳市長人選。

