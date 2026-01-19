藍營中市長提名陷僵局 江啟臣：目前就是用行動來展現參選決心

立法院院長韓國瑜至台中與副院長江啟臣(右)一起發春聯。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕藍營台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和，台中市長盧秀燕昨與兩人同台參加佛教活動，盧表示，希望兩人求了佛法，有了智慧之後，儘速協調成功；對此，江啟臣今日表示，目前就是用行動來展現參選的決心，爭取更多台中市民的支持。

江啟臣說，今年底的台中市市長選戰，對他而言，就是個戰士，是要為台中未來而戰、為台中市民而戰的戰士，但何時上、怎麼上，這要由主帥來發號施令，戰士就是全心全力準備應戰，只要一聲令下就提槍上陣。

自己也已經將基層的焦慮不安以及盧秀燕市長盼能在1月底確定人選的建議，清楚明白地反映給黨中央，至於黨中央何時要再協調、確定人選和提名時程，都只有尊重，外界對於黨中央要如何處理提名相關選舉事務的任何評論，不會影響他實踐台中願景的承諾，也無法替黨中央回應。

