藍營中市長還會有二次協調？ 楊瓊瓔認了

楊瓊瓔20日前往北屯市場掃街，現場「加油」聲此起彼落，展現其深耕地方的高人氣。（馮惠宜攝）

國民黨下屆台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」遲未落幕。針對1月16日首場協調會未有共識，楊瓊瓔20日前往北屯市場掃街，現場「加油」聲此起彼落，展現其深耕地方的高人氣。她受訪時也透露，第一次協調，黨中央明確指出絕無內參民調，至於具體的執行時程與方法，將留待第二次協調會議決。

面對黨內提名的僵局，楊瓊瓔受訪時重申，她絕無排斥協調，始終秉持最開放、最寬廣的態度，期盼能依法合規地推出最強參選人，若最終協調不成，回歸黨章規定的提名機制不僅是民主政黨的常態，更是為全黨團結奠定穩固根基。

她再次重申，參與初選並非為了造成對立，而是「民主實踐與團結」的示範，讓符合資格的黨員共同參與、理性討論並依循制度執行，才能讓支持者感到安心。她也明確表示，若黨最終正式提名楊瓊瓔，她也一定會達成台中勝選的目標。

當被問及黨中央指出，如果有意參選的參選人同意，可採全民調；楊瓊瓔說，第一次協調有共識及部分無共識，第一個共識是黨中央已確定在1月16日以前黨中央並未進行任何內參民調，目前媒體或外界流傳的數據並非來自黨部，黨中央也會對此類不實訊息進行處理。第二個共識是，具體的執行時程與方法，將留待第二次協調會議決。

