藍營中市長16日協調 白營議員曝黨內支持「他」原因

民眾黨台中市議員江和樹13日表示，根據民眾黨內部民調，比較支持江啟臣。（江和樹提供）

國民黨台中市長提名協商將於16日舉行，誰能出線備受注目，民眾黨台中市議員江和樹13日表示，根據民眾黨內部民調，比較支持江啟臣，江具有國際觀，可以讓台中市發展走向國際，希望國民黨趕快定於一尊。

相較於民進黨早敲定市長戰將，國民黨遲未拍板，江和樹認為，民眾黨目前沒有適合人選，2026必須藍白合，如果沒有藍白合，等於送給民進黨當市長，這不是我們想要看到的。

針對藍營市長提名協商將於16日舉行，江和樹指出，楊瓊瓔與江啟臣都是很好的人選，但根據民眾黨內部民調，意向比較支持江啟臣，因江本身有國際觀，台中是重中之重，希望台中可以讓國外可看見，未來的發展也能走向國際。

江和樹直言，我們選出來的市長，要稍微可以讓人評比檢討，市長不是在選立委，市長對台中市民是一個未來的發展，非常重要，期待國民黨的候選人趕快定位，在藍白合部分跟黃國昌主席談一下，看怎麼合作，一定全力相助。

