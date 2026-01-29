藍營中常委選舉爆爭議 馬郁雯點名陳玉珍力挺候選人疑涉賄選、統戰



國民黨第22屆第1任中常委選舉將於週六（31日）投票，有意爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華選區議員的馬郁雯今天（29日）在臉書發文指出，她接獲爆料顯示，國民黨立委陳玉珍力挺的中常委候選人鄧治平，疑在選舉期間涉及賄選行為，且長期與中國統戰部接觸，質疑恐涉及中國統戰勢力滲透國民黨的疑慮，呼籲國安單位應介入嚴查相關疑點。





馬郁雯在臉書貼出「陳玉珍具名推薦鄧治平」參選中常委的禮盒照片，指內容物包含金門貢糖與牛肉乾，且該禮盒已在國民黨黨代表圈內大量發送。她強調，依國民黨中常委選舉「促進優質選風實施要點」規定，候選人不得以請客、送禮方式從事競選，文宣費用亦不得超過30元，否則將面臨黨紀處分，質疑相關禮品明顯已超過規定上限，並點名詢問中常委選舉主任委員鄭麗文，「您會秉公處理這項明顯的違紀事項嗎？」

廣告 廣告





除賄選疑雲外，馬郁雯進一步指出，鄧治平過往多次赴中國交流，從西北的蘭州到東南的福州皆曾出現，其行程接待單位「無一例外都是統戰部」，直言「更大的問題是，他很有可能是中國統戰部滲透國民黨的棋子」。





她並提及，先前頻繁與統戰部接觸的藍白政治人物徐春鶯，已因涉嫌違反反滲透法遭羈押，質疑鄧治平是否可能成為「另一個國安破口」，以及陳玉珍為何全力相挺，並呼籲國安單位應介入嚴查相關疑點。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

【有片】揭「小沈1500」馬郁雯宣布參選中正萬華議員 段宜康：只想30秒就答應

王鴻薇不認黨媒合作 馬郁雯怒公開辦公室助理與侯俐安對話紀錄

三立記者馬郁雯傳披綠營戰袍選議員 曾揭柯文哲案「小沈1500」爆紅