藍營人士群起性羞辱馬郁雯 卓冠廷：丟人現眼

馬郁雯（左）遭到性羞辱。 圖：高逸帆 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市中正萬華區議員擬參選人馬郁雯日前看板疑似掛到爭議場所，隨後便下架。不過，不少藍營政治人物紛紛抹黃，稱「關心選民攝護腺」、「保養攝護腺」等。對此，民進黨中執委、新北市議員卓冠廷今（4）日痛批，聚在一起騷擾霸凌女生，貼標籤抹黃不會多一票，只會丟人現眼。

國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛指稱，馬郁雯白天經營檢調線，晚上就變成保養攝護腺。國民黨立委徐巧芯的特助郭音蘭則說，若店家涉黃，馬是否會成為黃色護航天使。同為徐巧芯助理的謝克洋則說，從經營七年的檢調線，變成關心選民的攝護腺。

卓冠廷透過臉書發文批評，無聊低級當有趣，國民黨群起性羞辱馬郁雯，覺得自己會因此多一票？他說，馬郁雯看板誤掛到疑似爭議場所，第一時間是下架負責，結果一堆藍營拐瓜劣棗見獵心喜，愈講愈誇張。

卓冠廷痛批，聚在一起騷擾霸凌女生，貼標籤抹黃就會多一票是不是？並不會，只會丟人現眼。

