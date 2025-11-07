藍營人選不是只有李四川 劉和然「形象照」透問鼎新北市長訊息

新北市長侯友宜8年任期將滿，國民黨推誰參選2026年新北市長選舉引人關注。外界原看到台北市副市長李四川現在多了競選者。新北市副市長劉和然近日公布全新形象照及政績介紹，傳遞出「年輕、專業、準備好了」的明確訊號。

新北市副市長劉和然發布西裝照,塑造新形象，有意問鼎 2026新北市長選舉。（翻攝自劉和然臉書）

對此，李四川肯定劉和然優秀、有意承擔，表示樂觀其成。

截至目前為止，各黨角逐2026新北市長人選，民進黨已敲定政二代、前行政院長蘇貞昌的女兒披掛上陣，民眾黨也有黨主席兼立院黨團總召上陣，只有國民黨至今尚未敲定人選。

原被外界看好、目前民調最強、市政經驗豐富的台北市副市長李四川能否獲黨中央徵召？似乎出現變數，李四川先前雖表明「若要我承擔、不會排斥」，但他近期忙於處理輝達總部落腳北士科事宜，對選舉尚未明確表態。

劉和然挑戰挑戰藝人許光漢的穿搭，走「簡約有型」路線。（翻攝自劉和然臉書）

另方面，外傳侯友宜屬意由副市長劉和然接棒；加上鄭麗文接任國民黨主席後，是否另有考量，都讓李四川能否代表國民黨角逐2026新北市長選舉出現變數。

劉和然近日進棚拍攝一系列全新形象照，造型包括青春活力的大學T恤、專業幹練的襯衫，到正式典雅的西裝、及輕鬆自然的休閒服，甚至還有特別設計的新北市棒球服，展現他多面向的形象。目前他已公布「西裝照」，以及挑戰藝人許光漢的穿搭，走「簡約有型」路線，對外宣示「準備好了」，以及希望拉近年輕選民距離的用意明顯。

台北市副市長李四川近期忙於輝達海外總部選址事宜。（中天新聞）

