藍營何志勇表態爭取竹市長參選 高虹安：尊重

（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）國民黨前發言人何志勇今天表態爭取參選新竹市長表示，對黨內提出以現任的竹市長高虹安優先，但國民黨是百年大黨，不能缺席須派黨內人選競爭；高虹安說，尊重與祝福。

對此，國民黨新竹市黨部主委王志豪表示，基於「現任尋求連任優先」的共識，盼何志勇能顧全大局。

國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇今天召開記者會正式表態爭取參選下屆新竹市長，他現場說，他參選並非為了反對特定人選，而是要挑戰阻礙進步的陳舊結構與思維，他將持續聆聽市民心聲，將各界意見轉化為明確的市政升級方案。

面對藍白合議題，何志勇接受媒體訪問表示，有關黨中央提出現任市長優先參選聲音，但他仍強調藍白2黨DNA不同，若要達到真正的政黨輪替與整合，應以公平合理的初選機制及公開過程，才讓地方心服口服。

他說，尊重國民黨的初選機制，會說服黨中央接受初選提議，也要以新竹最高利益、與國民黨以及在野聯盟最高利益為出發點。

國民黨新竹市黨部主委王志豪今天透過文字表示，2026年新竹市長選舉，藍白合作是致勝關鍵，基於「現任尋求連任優先」的共識，黨部將維持一貫原則與誠意，盼何志勇能顧全大局，讓藍白2黨共存共榮。

高虹安今天參加新竹高工運動會接受媒體訪問表示，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來（參選），都是值得尊重的事情，她給予祝福。（編輯：林恕暉）1141219