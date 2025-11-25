藍營何時公布初選辦法？劉和然：政黨自有節奏步調

對於黨內初選劉和然表示，每個人都有自己做事的節奏和方式，政黨也是如此。（王揚傑攝）

民進黨已確定由立委蘇巧慧參選2026新北市長，新北市副市長劉和然今（25）日出席活動時，媒體詢問是否希望國民黨盡快公布初選辦法？劉和然說，每個人都有自己做事的節奏和方式，政黨也是如此；最怕就是被別人的節奏，打亂了自己應有的步調和程序。

劉和然表示，前兩天他就一直在提，大家就是順順的走，有這麼多人想要來為這個城市努力和奉獻，這對新北市來講，是可喜的現象。我們就按著時間，大家順順的走，到哪個時間點，該做什麼決定，我們就依照這個方式往前走，最重要的還是了解新北市、知道新北市，才是對新北市的未來最好。

【看原文連結】