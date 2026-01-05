藍營促市長道歉衛生局長下台 怒轟市府選擇蓋牌只會推卸責任

衛生局驚爆性侵醜聞，高雄市議會國民黨團嚴正要求市長陳其邁公開道歉，衛生局長黃志中應立刻下台。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市衛生局社區心理衛生中心驚爆性侵醜聞，高雄市議會國民黨團五日嚴正要求市長陳其邁公開道歉，衛生局長黃志中應立刻下台。

議會國民黨團提出兩點嚴正訴求：一是市府社會安全網破大洞，導致公務員利用職權傷害市民，作為高雄市大家長，市長必須親自出來面對受害者與社會大眾致歉。

二是針對此案為何消息被封鎖半年？中間是否涉及包庇或瀆職？政風處應徹查到底，該懲處就懲處，該法辦就法辦，還給無辜受害的市民一個公道。

廣告 廣告

議會國民黨團砲轟市府團隊螺絲掉滿地，社會安全網淪為「狩獵網」，市府知情半年卻選擇蓋牌，面對醜聞只會推卸責任。

國民黨團總召黃香菽指出，不久前市府為了攻擊柯志恩委員及在野黨議員，市長可以連夜動員，甚至半夜發新聞稿「一條龍」抹黑；但面對衛生局爆發嚴重的性侵醜聞、霸凌事件，事情曝光已多日，陳其邁市長卻選擇神隱。

陳麗娜議員細數衛生局荒唐紀錄，從心衛中心霸凌案把下屬當奴才、市立醫院開錯刀、輸錯血，到差點害死養殖漁業的「毒鯛魚」烏龍檢驗案，結果市長對黃志中局長永遠只有「口頭警告」。

陳麗娜怒轟：「這次不是檢驗錯誤，而是把孩子送入狼口！」發生這麼嚴重的性侵醜聞，市府上下交相賊意圖掩蓋，她強烈要求黃志中局長知所進退，立刻下台負起政治責任；同時呼籲相關單位主動調查公務機關洩漏個資是否符合國賠條件，還給受害市民一個公道。

立委柯志恩指出，衛生局長黃志中突然發表千字聲明，辯稱不揭露是為了「保護受害者個資」，這根本是搞錯方向、推卸責任。她強調，保護受害者是媒體與專業人員的倫理底線，但局長不能拿「保護受害者」當作「逃避監督」的遮羞布。事實是局長對下屬上網數百次違法搜個資毫無察覺，事後才用漂亮的理由來掩蓋管理失靈。

陳美雅議員認為，這麼嚴重的問題竟然不用檢討，真正消費孩子的是讓這個制度繼續爛下去的人，社安網不該只是政府的裝飾品，市府應該徹查過去的所有個案。