藍營修國籍法恐促「雙重效忠」？卓榮泰：當然

行政院長卓榮泰立院備詢。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕立院國民黨團總召傅崐萁提案修改「國籍法」，要讓未完成放棄中華人民共和國國籍的中配可以擔任中華民國公職。行政院長卓榮泰今(28日)被媒體詢及，該修法是否產生「雙重效忠」問題，他回應直言「當然」。

中配因具有中華人民共和國國籍問題被解除公職，傅崐萁為此提出「國籍法修正草案」，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。

卓榮泰昨晚接受年代新聞台「新聞面對面」專訪，他表示，「國籍法」規定公職不能有雙重國籍，對其他國家都適用，但有國民黨人士稱中華人民共和國不是外國，「我也不能把他當作本國，這就是一個雙重效忠的問題」。

立法院會今繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前未接受媒體聯訪，但在步入議場後門之際，媒體詢及藍營修「國籍法」是否會有雙重效忠問題。卓揆回應，「當然」。

