藍營修「衛廣法」讓中天復活？ NCC：應由法院依法判斷及審查

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團5日將攸關「中天條款」的黨版「衛星廣播電視法部分條文修正草案」逕付二讀，不過，立法院交通委員會明(8日)仍排審其他立委及民眾黨版的「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，國民黨團書記長羅智強指出，黨團版與委員會排審的並不衝突，會歸納大家意見，最後法案都進到協商再到院會。對於中天可能因為修法「復活」，國家通訊傳播委員會(NCC)送至立法院的書面報告特別表示，「是否停止行政處分之效力，應由法院依法判斷及審查」。

羅智強提案，將衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司的執照有效期間，從現行6年延長為9年。為避免政治不當干預，以新聞頻道為主的衛星廣播電視事業的執照期限，調整為「永久」。 修法也增訂，執照遭註銷之衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效，「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。」

國民黨立委翁曉玲也提案，增訂主管機關審查衛廣事業申請案與營運計畫變更案的期限規定，避免主管機關行政怠惰、拖延審查時間。另增修衛廣事業評鑑和換照規定，於符合一定條件下，衛廣事業得免受評鑑和逕予換照。

國民黨立委葉元之提案更主張，面對現今新媒體蓬勃發展的時代，已無必要單獨針對衛星電視台以換照方式來管理。故應取消執照使用年限，回歸一般法律規範，避免政府有過度干預經濟與言論市場之嫌，更避免破壞法安定性造成言論寒蟬效應。

對此，NCC書面報告指出，新聞自由是憲法上的「制度性保障」，這是一個在台灣憲法學界，特別是大法官林子儀等學者所強調的核心概念。「制度性保障」意味著憲法對新聞自由的保障，不僅是保障記者個人的採訪與報導自由(作為基本人權)，更重要的是保障新聞機構的健全運作，確保新聞體制本身作為民主社會的第四權能夠獨立且有效地運作，免於政治或經濟力的不當干預。其最終目的是確保資訊多元、公共意見的自由形成，以及人民知的權利得到滿足，並促進公共利益的實現。

NCC表示，由於新聞自由是「制度性保障」而非單純的個人權利，這就成為NCC對媒體進行適度管制的憲法基礎，當新聞機構本身的內控失靈、頻繁違規，導致資訊偏頗單一，實質上就破壞了「資訊多元」和「公共監督」這個制度性保障的目的。此時，國家介入(例如申換照審查)的目的，並非限制言論，而是為了維護新聞制度的健康，使其得以持續實現公共利益。

NCC指出，有關衛星廣播事業的申設案審查期限縮短的部分，考量衛星廣播事業申設案均須經NCC形式審查、召集專家學者舉行諮詢委員會議及委員會議層層審查及請業者補件等事宜，審查期耗費時日，為求維持申設案審查品質及顧及業者權益，建請維持原條文。

NCC說明，現行衛星廣播電視事業執照制度包含申設、評鑑、換照等機制。目前委員提案版本包含7年、9年、永久及無確定期限，將連動評鑑機制，除涉衛星廣播電視事業外，同時亦涉整體廣電政策規劃及相關條文修正，為求審慎，建議應聽取外界意見，以求周全。

至於部分立委所提，「若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效，且效力溯及既往，適用爭訟中案件」、「不服NCC廢止執照及駁回換照申請處分，向行政法院提起行政訴訟，得於本案訴訟判決確定前，繼續營運」等。NCC表示，在訴訟程序未終結前，當事人均可依相關規定請求暫時權利保護，現行機制已可處理相關問題，保障人民權益。

NCC表示，草案內容與行政程序法等規定，以及立法機關立法、行政機關執行、司法機關救濟的三權分立原則未合，是否停止行政處分的效力，應由法院依法判斷及審查。

