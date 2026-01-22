藍營側翼惡搞賴瑞隆日出行程照 張博洋、尹立：高雄人不會被話術牽著走 5

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

針對部分網路藍營側翼刻意將民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆日前於林園區拍攝的日出行程照，錯誤抹黑為「日落」並大量散播不實訊息，高雄市議員張博洋與左楠區市議員參選人尹立今（22）日表示，痛批這是典型錯假訊息操作，高雄市民看得懂，也不會被顛倒是非的話術牽著走，呼籲藍營停止造謠抹黑，回到負責任的政治對話。

張博洋表示，藍營近年在政治攻防中，已多次以錯假訊息取代正常論述，從日前國民黨立委柯志恩操作「特定族群民調」，到如今連最基本的自然現象都被拿來扭曲，目的就是製造社會混亂、模糊焦點。

張博洋直言，這是一套標準流程，先拋出荒謬說法，再動員網路帳號同步複製、放大聲量，試圖用「吵」來掩蓋事實，用「人多」來壓過真相。

「哥白尼跟伽利略的棺材板都快壓不住了！」張博洋諷刺表示，政治可以競爭，但不能沒有底線，當一個政黨不談政策、不談城市發展，卻反覆操作低劣造謠戲碼，只會持續消耗公共討論品質。

張博洋強調，高雄市民對這類手法早已司空見慣，不會被顛倒是非的話術牽著走，呼籲藍營停止錯假訊息攻擊，回到理性、負責任的政治對話，否則終將被民意淘汰。

尹立則指出，藍營側翼網軍將清晨升起的太陽指稱為夕陽，顯示其不查證、不求證就先行抹黑的操作模式已成慣性，無論翻車多少次，卻始終無人為錯假訊息負責。他認為，公共事務評論應以事實為基礎，而非憑藉偏見與政治操作誤導社會。

尹立強調，會出現在日出現場的，只有真正早起、親眼所見的人，而不是躲在鍵盤後面編故事的人；硬把東邊說成西邊，不是第一次，也不會是最後一次，只是每次翻車，都再次示範側翼操作的老套戲碼。他直言，太陽每天依舊照常升起，真正賴床的，是少數人對事實與理性的尊重。

照片來源：尹立臉書

