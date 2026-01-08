藍營傳退伍軍官赴中要申請 梁文傑：AI「一本正經、胡說八道」

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（8）天在例行記者會出示，網路有人散播AI的回答，並批評根本是「一本正經、胡說八道」。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴中，並禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。立法院國民黨團日前指出，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴中國地區不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（8）天表示，這種錯誤的訊息已經查到消息來源，原來是網路有人散播AI的回答，根本是「一本正經、胡說八道」。

梁文傑說，經查詢國民黨團指稱錯誤的說法，可能是來自網路平台或是line社群散播AI所提出的回答，退役校級軍官（領月退俸者）若想赴中旅遊，必須向國防部資源司填具申請表，並由原服務單位審查，經核定後，透過移民署線上系統申請許可等文字。「這個當然是錯誤的，根本沒這回事」！

梁文傑指出，退伍軍官改為全面申請制為不實消息，只有禁止赴中出席妨害國家尊嚴的活動。他強調，不管是哪一種AI，經常是「一本正經、胡說八道」，呼籲大家不要輕易相信AI所製造、產出的訊息。

