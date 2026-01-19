藍營優勢區「大安文山」競爭激烈！ 綠營新人7搶4

台北市 / 綜合報導

2026議員選戰，聚焦北市大安文山區，要爭取民進黨市議員參選資格的劉品妡，近日網路上流傳她以300萬元價碼，換取接棒國安會副秘書長趙怡翔的議員空缺，對此劉品妡今(19)日正式提告，表示對於造謠不能容忍。而藍營方面，雖然大安文山是藍營優勢選區，但也讓新人更難出線，對此藍營北市議員楊植斗就表示，在沒有人退休的情況下，議員的席次要更新有確實困難。

要爭取民進黨提名，角逐台北市議員的劉品妡，今日上午按鈴提告，原因是近日社群瘋傳，指涉她以300萬元價碼，換取接棒國安會副秘書長趙怡翔的議員空缺，民進黨議員擬參選人劉品妡說：「那我想初選其實最重要的就是，公平公正公開的一場選舉，絕對不能讓有心人士，散布惡意不實的謠言，危害我們民主的程序，後續趙怡翔本人，也會採取法律的行動。」

強調初選可以競爭，但絕對不能摧毀人格，畢竟眼前2026大安文山區議員選舉，確實競爭激烈，議員總席次13席，民進黨預計提名4席，不過登高者眾，除了簡舒培、王閔生預計爭取連任，趙怡翔辦公室執行長劉品妡，沈伯洋推薦政論評論員徐嶔煌，以及由藍轉綠的高揚凱，也都想以新人之姿進行挑戰。

另外前民進黨北市黨部副執行長陳聖文，律師詹晉鑒也預估將捲土重來，綠營黨內初選7搶4競爭激烈，但對藍營來說算是優勢選區，目前現任議員都要力拚連任，也讓新生代更難有「世代交替」機會，台北市議員(國)楊植斗說：「大安文山區最近這兩屆，選出了很多年輕且優秀的議員，才剛經歷一波世代交替，在沒有人退休的情況下之下，議員的席次要更新就會有困難。」2026選戰三黨持續布局，鴨子划水各自努力。

