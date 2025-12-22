藍營先整合？陳以信退選 林俊憲喊團結：只有我能整合民進黨

立委林俊憲強調，只有自己才能整合民進黨，擔任中央及地方最好的橋樑。（圖／CTWANT攝影組）

2026縣市長大選即將到來，前立委陳以信今（22）日舉行記者會宣布退出國民黨台南市長初選，接下來將全力輔選立委謝龍介。對此，有意角逐台南市長的民進黨立委林俊憲認為，國民黨不怕民進黨任何事，只怕民進黨團結，而只有自己才能團結民進黨，贏得2026年的市長大選。

林俊憲表示，國民黨不怕民進黨任何事，只怕民進黨團結，所以國民黨自己趕快團結。目前，只有自己出線代表民進黨，才可以整合整個民進黨，現在所有民進黨的議員及立委幾乎都是親台南隊的成員。

林俊憲指出，民進黨一團結，在台南就一定會贏，因為民進黨確實在過去台南執政這段期間，讓台南市變得完全不一樣。台南的經濟成長、各項建設，尤其在未來更多的建設會投入到台南，更需要一位地方跟中央最能搭配的市長，而只有林俊憲才可以擔任中央跟地方最好的橋樑。

林俊憲強調，陳以信的退選，自己所看到的就是，民進黨也應更加團結，而只有林俊憲才能團結民進黨，打贏2026年的市長大選。

