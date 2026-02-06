藍營光復鄉長涉虛報撤離人數...花蓮國民黨團反提告國防部等七部會...周軒轟：災情來還跑去韓國的縣長值得護航？

去年樺加沙颱風侵襲，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，土石傾瀉掩埋光復鄉，釀成19死5失蹤的悲劇，國民黨光復鄉長林清水也因涉嫌虛報撤離人數遭法院羈押，花蓮縣議會國民黨團卻接連提告內政部、國防部等七個部會首長。政治工作者周軒批評，國軍弟兄們天天在現場，協助光復鄉救災，忙到沒有時間吃飯、泡在水裡，國民黨竟為了幫花蓮縣長徐榛蔚出氣，控告國防部「廢弛職務」。

周軒提到，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，離大家並沒有很遠，那時除了全台灣的「鏟子超人」外，國軍弟兄們天天在現場，協助光復鄉救災，忙到沒有時間吃飯，忙到泡在水裡。

周軒痛斥，結果國民黨花蓮縣議會黨團，為了幫花蓮縣長徐榛蔚出氣，居然控告國防部，「廢弛職務」。他直言，這真的是非常令人憤怒的事情。



周軒：「一個災情來的時候還跑去韓國的縣長，值得你們這樣子幫她護航嗎？莫名其妙！」

(圖片來源：周軒臉書)

