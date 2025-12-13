藍營內參江啟臣大勝！何欣純質疑「怪怪的」 地方人士研判打壓楊瓊瓔

民進黨立委何欣純。資料照。陳祖傑攝



國民黨日前釋出內參民調顯示，2026年台中市長選戰中，國民黨立委江啟臣支持度41.4％，大勝同黨立委楊瓊瓔的12.9％；如果與民進黨徵召的立委何欣純對比，江的支持度39.9％大贏何的19.9％，楊則僅領先何1.4%。對此，何欣純在臉書發文，直言民調「怪怪的」，地方人士也分析，楊瓊瓔力挺助理費除罪化，爭取涉及詐領助理費案的顏寬恒家族勢力支持，來勢洶洶之下，眀顯有人釋出民調，營造「江啟臣輾壓楊瓊瓔」的氛圍，讓藍營不進行初選，直接徵召江。

根據藍營內部日前的民調顯示，由江啟臣角逐台中市長的支持度為41.4％，楊瓊瓔的支持度為12.9％；若與何欣純對比，江啟臣支持度39.9％，大贏何欣純的19.9％；楊瓊瓔支持度28.2％，僅領先何1.4%。

何欣純認為，自從楊瓊瓔宣布要參選台中市長後，極有可能跟江啟臣進行初選的時刻，台中就馬上連續出現2個、跟一般民眾普遍認知完全不一樣，讓大家都感覺「怪怪的」 民調。

何欣純直指，媒體報導的藍營內部民調，好像都只有數據、沒有根據，報導好像還特別針對、強調楊瓊瓔委員，所以，自己也真的無從評論起。

何欣純質疑，外傳的這份藍營內參民調，既然是內參，那到底是不是有人刻意操作？甚者根本沒有這份民調存在？這可能要去請問國民黨主席鄭麗文，或許會更清楚明白。

地方人士分析，江啟臣原本想黨內定於一尊，但楊瓊瓔來勢洶洶，讓江備受壓力，而且在助理費除罪化中，楊是連署支持陳玉珍的藍委之一，明顯是爭取涉及詐領助理費案的顏寬恒家族勢力支持，江啟臣礙於副院長身分不便連署，情勢上就吃虧。

該人士指出，江啟臣因副院長身分，若國民黨進行初選，勢必被施壓要求辭職，但假如採徵召，江啟臣就可以繼續當副院長，因此眀顯有人釋出民調，營造「江啟臣輾壓楊瓊瓔」的氛圍，讓藍營不進行初選，為江解套。

