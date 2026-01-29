藍營內鬥搶縣長！郭正亮曝徐欣瑩、吳宗憲心聲：地方派看到情勢好才跳出來選

國民黨2026提名風波不斷，前立委郭正亮今（29）日在網路節目說到，宜蘭縣、新竹縣近日都有候選人被爆出黑道、包工程等爭議，尤其新竹縣比宜蘭縣更嚴重。他表示，日前接到國民黨立委徐欣瑩、吳宗憲的電話，都說從來沒有「選立委就不選縣長」的承諾，反而是去年大罷免在大失敗告終以後，新竹縣陳見賢、宜蘭縣張勝德等地方派，看到情勢大好才想跳出來選。

郭正亮說，新竹縣議長前陣子出來稱「徐欣瑩選立委時大家有默契，選立委的就不選縣長」，結果徐欣瑩隔天打電話向他說「沒這件事」，是地方在放黑函風聲；宜蘭也是有人故意塑造風聲，地方派說「吳宗憲你幹嘛來挑戰我？讓地方的人就選縣長」，吳宗憲也打電話向他澄清，罷免成功前沒人想出來選縣長，可以說宜蘭、新竹縣同樣都是地方派系跟立委槓上了。

徐欣瑩（見圖）與國民黨新竹縣黨部主委陳見賢爭取提名。（資料照，徐競總提供）

郭正亮表示，新竹縣比較麻煩，徐欣瑩在竹科比較受支持，屬於專業圈，跟地方派系沒關係。結果現在國民黨各縣市初選，只有新竹縣要加「3成黨員投票」（民調占7成），這矛盾很嚴重。郭還說，陳見賢兼任地方黨部主委，要選縣長等於球員兼裁判，為什麼陳不先辭地方黨部主委？要公平競爭，徐欣瑩跑黨員票是很辛苦的。

郭正亮還說，新竹縣90%是客家人，地方力量強大，這次民進黨人選是竹北市長鄭朝方，他爸爸是鄭永金，他家吃得到藍營票，也跟竹科熟。呼籲所以國民黨一定要整合好，否則鄭朝方是勁敵。

​郭正亮還透露，以前初選黨中央要協調，但這次黨中央也分兩派。秘書長跟組織部比較偏向地方山頭，因為他們平常要靠山頭跑地方，共主就是前立法院長王金平，王金平跟這些人都很熟。

