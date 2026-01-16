藍營內鬥？搶參選新竹縣長 陳見賢陣營批徐欣瑩 「這件事」

即時中心／張英傑報導

國民黨新竹縣長參選人選目前陷入難產！想參選的立委徐欣瑩跟新竹縣副縣長陳見賢，經過多次協調，至今雙方並無共識。陳見賢發言人田芮熙今（16）日透過社群平台批評徐欣瑩指出，如果先參加協調，等到初選啟動了，又想要推翻，這就是「選擇性遵守對自己有利的制度，不如你意就翻桌」；她質疑徐欣瑩，一邊享有制度給予的身分與資源，一邊卻批評、否定制度？

田芮熙先以「很多朋友關心，國民黨新竹縣長提名的程序，到底現在走到哪一步？」破題發文，她說，依照國民黨縣市長選舉提名相關辦法，黨中央先依規定啟動「協調機制」，希望整合人選、團結勝選。這一點，大家都清楚，也都親身參與。可惜經過兩次正式協調，仍然無法產生共識，協調未果。這時候，制度就會往下走。

田芮熙進一步說，依據《中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法》第六條，協調無法產生提名人選時，就必須回到《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》辦理。國民黨縣市長提名，依「黨員投票30％、民意調查70％」決定，也就是大家口中的「七三制」。這是國民黨行之有年的正式提名制度，不是特例、也不是例外。

她說，協調過程中，各方有不同意見，這是民主政治的日常；協調成功，產生人選，當然最好；協調未果，就啟動初選，這正是制度；制度存在的目的，就是確保程序公平、標準一致，避免個人意志凌駕組織運作，「我們會靜待黨中央公告初選正式時程。制度在，就照制度走」。

此外，對於徐欣瑩日前主張「比照民進黨、全面全民調」，田芮熙回憶，「歷史早已給過答案」，2018年，徐欣瑩以民國黨主席身分，挑戰國民黨提名的楊文科縣長，當時民調同樣領先，最後結果如何？徐欣瑩仍然敗選。這正說明，全民調無法反映新竹縣真實現況，看似科學卻相當冒險，因為未獲得基層認同者，就是無法勝選。

最後，田芮熙說，陳見賢黨齡45年，在國民黨最艱困的時候，扛起黨務；從基層市民代表一路走到副縣長，20多年來始終站在第一線，沒有一天離開。她質疑，反觀今日，有人為了爭取提名，卻不惜挑戰國民黨的制度和決策。她只想問，2016、2018年的撕裂，當地方最困難、黨最需要人撐的時候，徐欣瑩在哪裡？徐欣瑩離開國民黨，然後包裝成「曲線救國」？現在卻回頭要求，堅守國民黨的人為你讓路？

