藍營內鬥？歷史哥節目突被趙少康停播 粉絲酸他輸不起

藍營側翼網紅歷史哥 圖： 孫家銘攝

[Newtalk新聞] 藍營側翼網紅「歷史哥」李易修26日突發文表示，這是最後一次在中廣訪問立委徐巧芯，理由是節目異動，他進一步透露，「趙少康親自決定砍掉中廣的歷史易起SHOW」，從12月1日起將不再播出，引發議論。

歷史哥昨日在直播談及節目被中廣停掉一事，他表示，節目做了四年兩個月，從來就不是貪圖他的主持費，一個小時節目才兩千元，一個月二十天做滿就四萬元，對一般人來說可以過，但也不是每個月都錄滿20天或21天。

廣告 廣告

歷史哥談到節目被關的幕後，周三的時候還在跟徐巧芯錄節目，錄完後準備要下播，中廣的人就來找他，對方要開口時自己大概就知道要出大事了，但他也強調，廣播節目主持人並沒有與電台並沒有勞健保與合約雇傭關係。

歷史哥宣稱，這是趙少康親自在主管會議上宣布，但後來改外界的說帖是趙少康已不管節目內容。歷史哥強調，節目被停不是請假太多或收視或廣播閱聽率太低問題。

由於趙少康先前在國民黨主席力挺郝龍斌，但歷史哥頻頻在節目和個人頻道上讚許和支持鄭麗文的主張，許多藍營網友在歷史哥粉專留言酸，「趙少康輸不起」、「果然是成為了獨裁老趙」、「青鳥康不演了」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國防軍工預算增 台廠有望大受益！法人點名買進名單一次看

質疑1.25兆軍購恐成「廢鐵」 麥玉珍：飛機有試飛、真的能用？