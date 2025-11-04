即時中心／潘柏廷報導

「全台大罷免」今年兩波投票結果，確定藍委全數留任；只是，同黨桃園市議員黃敬平，近日被親藍粉專「政客爽」指控在大罷免期間於政論節目訕笑自家人，包含批評同黨議員、智庫副執行長凌濤，更認為國民黨最該淘汰他。對此，黃敬平今（4）日在臉書喊話，如果要他退出國民黨，「可以讓你們不再針對鄭麗文主席或國民黨中央的話，而不在選完黨主席之後還分化吵鬧，抓戰犯批鬥的話，黃敬平願意退出中國國民黨！」。

黃敬平今日在臉書提到，曾經從事媒體新聞記者工作的他也從不說假話，有什麼話就直說。當記者時是這樣，當議員了還是一樣，因為他不想改變自己的初衷、初心。「當烏鴉慣了，我的臉書粉絲專頁上，一直以來都是有許多綠營支持者、藍營支持者到我的臉書上批評、痛罵洗版。這次國民黨主席選舉，我因為力挺鄭麗文，我也知道自己得罪了很多人，但是我從不在意，無所謂也無所畏！」。

同時，黃敬平也說，網路上近日流傳的連結，不過就是11/3臉書粉專「政客爽」放話要一直打黃敬平打到2026的一連串猛攻的號角響起。「他們所攻擊的事情，也就是今年4-6月發生過的新聞，當時新聞都已經紛紛報導過了。包括我本人也說明過了，我跟國民黨黨團立法委員翁曉玲、陳玉珍都已經分別通過電話及談過了」。

黃敬平在聲明中強調，他是不是合格的桃園市議員，自會對自己選區的選民交代，而他的平鎮區選區選民自有公斷評判，擔任三屆的市議員，他與服務團隊奔走在選區甚至跨區服務案件不計其數，實在不勞網路側翼罔顧事實、扭曲現況的帶風向，每一屆的選舉（包括2026年），都是結果最好的驗證。

他喊話，若不信，麻煩請到他臉書粉專的人，就算不爽不願也大可以稍微把手指動一下、往下划看看其他過去的問政或處理案件的文章，「我想要強調的是，民代跟粉專最大的不同就是，民代有責任，有受選舉被淘汰的壓力，所作所為需要受到檢視，而粉專側翼不需要對誰交代，有話語權卻無責任」。

最後，他說，如果罵我或要求他離開國民黨，「可以停止你們的不滿和攻擊，不再黨內網內互打，也不再任令民進黨和無黨無派的中間選民看好戲的話，我個人十分願意配合成全」。





原文出處：快新聞／藍營內鬥？黃敬平遭點名「最該被國民黨淘汰」 最新聲明曝光

