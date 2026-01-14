藍營內鬨了！張亞中轟傅家王朝 憤怒狂嗆「國民黨真的病得不輕」

即時中心／高睿鴻報導

「傅徐體制」稱霸花蓮政壇多年，現國民黨團總召傅崐萁、其妻徐榛蔚，已輪流擔綱縣長十幾年；但如今，徐的第2任期進入尾聲，故外界頗關注，未來誰能接班大位。為此，國民黨籍媒體人何啟聖日前突然宣布，他將投入花蓮縣長選舉，並要求黨舉辦初選，讓自己能與其他候選人競爭；結果藍營花蓮黨部竟決議，僅讓吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝比拚全民調。見此情況，孫文學校總校長張亞中怒嗆，藍營真的病得不輕了。

身為孫文學校總校長辦公室主任，何啟聖近日表達想參選花蓮縣長，更開嗆傅崐萁為花蓮王、民主的恥辱，自己打算終結其王朝。他之前憤怒批評，人稱「花蓮王」的對象，不是秀麗山海或璀璨文化，而是傅崐萁的代稱；何表示，多年來，傅崐萁、徐榛蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。

「而如今，更堂而皇之、毫不避諱地，規劃由吉安鄉長游淑貞接班，彷彿花蓮的未來，只存在於『傅氏王朝』政治家族的行事曆當中」，他說。何啟聖也回顧，傅曾因內線交易、操縱股市，遭判刑定讞並入獄服刑；花蓮主政期間，又爆發理想大地土地交易的鉅額利益爭議；地震重建善款與公款，屢遭質疑用於個人政治行銷，甚而有捐款人要求退還善款。他因此總結說：「對外，他踐踏市場公平；對內，則傳出打壓善盡監督職責的黨籍縣議員，讓監督者成為被『處理』的對象」。

然而，就在他公開向傅家「下戰帖」後，藍營花蓮黨部卻回應，僅有游淑貞、葉耀輝能以全民調方式競爭，獲勝者取得競選花蓮縣長資格。對於黨的決定，黨內大老張亞中感到不滿，今（14）更發文怒問，「藍營將何啟聖當成塑膠？」。他首先說明，清晨看到了葉耀輝發表的聲明，其中即寫道，「花蓮縣黨部開會討論『本黨花蓮縣長參選人民調方式』，出席者除了我之外，尚有吉安鄉長游淑貞」；張亞中指，短短幾行字，訊息卻極其清楚：何啟聖，被國民黨當成不存在的人、徹底成為「塑膠」。

「我不禁要問：一位如此優秀、如此公開、如此坦蕩的中國國民黨黨員，為何被本黨丟在門外？」，張亞中質問。他續指，何啟聖教授已多次、親自向黨中央報告，也明確向花蓮縣黨部表達參選花蓮縣長的意願；更透過公開聲明，清楚說明其參選動機與改革花蓮的決心。張亞中怒問，這一切難道黨中央看不到？聽不到？還是選擇假裝不知道？

孫文學校總校長張亞中。（圖／民視新聞資料照）

張亞中繼續嗆，請問這是民主政黨該有的態度嗎？還是只要不在既定派系名單，再優秀的人都可被當成空氣？他表示，更諷刺的是，主席鄭麗文參與競選時，口口聲聲「打破黑箱政治」、強調制度透明、程序正義，因此想請教，為何一到花蓮，黑箱反而關得更緊？說好的改革，難道只適用於口號，不適用現實？

張亞中稱，何啟聖在參選聲明中，直指花蓮長期存在「傅家王朝」高牆，故誓言打破家族壟斷、讓民主回到花蓮人手中。「現在看來，這堵牆確實不容易推倒，因為黨中央與地方黨部，連進場比賽的門票都不給，根本不讓他靠近這堵牆」，他說。

但張亞中仍再次強調，何啟聖是一位無可挑剔的國民黨人才。他說，論學歷，何啟聖為台大畢業、取得博士學位，現任大學教授；論實務，何歷任多家大型企業總經理，具備完整治理與管理經驗；論知名度，何曾是TVBS多年當家主播，家喻戶曉、形象清晰；論人格，也言行穩健、溫厚有禮、理性自持；更重要的是，過去出身正規軍旅，曾是國家特種部隊「特遣隊」的一員，是在最嚴苛訓練中鍛鍊出來、敢衝、敢扛、敢負責的勇者。

因此張亞中憤怒地說：「請問這樣的人為何不能參選？請黨中央回答，大聲的回答給所有黨員聽！」。他表示，依國民黨現行規定，何啟聖完全具備參與花蓮縣長初選的一切資格；但現在，黨中央與地方黨部卻選擇聯手忽視、刻意排除，將這樣一位難得的人才當「塑膠」。

「這代表什麼？這代表國民黨真的病得不輕了。病到耳朵聽不到基層黨員的呼聲、病到眼睛看不到真正能帶來希望的人才，病到心偏了、脈亂了，連最基本的是非與公義都分不清」，張亞中說。他認為，新的黨主席與黨中央，還是沒有丟掉過往的滿身舊習氣。

國民黨籍媒體人何啟聖。（圖／民視新聞資料照）

張亞中強調，國民黨應是全體黨員的黨，而非任何人的私產；國民黨也應該是「開大門、走大路」的政黨，而非築起高牆、設下重重枷鎖的派系組織。他怒批，地方黨部與黨中央，是服務黨員的平台，不是某個「王」、或某個家族的政治巢穴；黨主席與地方主委，是黨員的公僕、而非黨員的主人。

張亞中也呼籲，黨中央與花蓮縣黨部應認真想清楚自己的角色、責任，也請預先思考，這樣的作為將承受多大的道德譴責與輿論反噬？「你們的所作所為，不僅有可能會丟掉花蓮的民心，也會葬送國民黨的社會形象，這對即將到來的全台灣地方選舉，有任何助益嗎？」，他怒問。

另一方面，談及何啟聖的下一步，張亞中也直言，據他了解，這場花蓮的選舉，何一定會走下去；推倒這堵「傅家王朝」的高牆，何一定會全力以赴、毫不退縮。張亞中繼續說：「為什麼？因為他的骨子裡，仍住著那個特遣隊時期的英挺少年；他一旦認定要衝破的障礙、要推倒的高牆，就絕不會半途而廢」。

最後，張亞中也再一次鄭重提醒：花蓮的好山好水屬於花蓮人、屬於台灣，不屬於任何一個「王」的家天下。他又稱，中國國民黨存在的意義，是為花蓮推出最優秀、最能贏得民心的候選人，而不是為了維持某種既得結構，犧牲民主、犧牲改革、犧牲未來。「花蓮，值得更好的政治；國民黨，也該醒醒了吧」，張亞中語重心長地說。

