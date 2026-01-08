藍營內鬨？何啟聖挑戰花蓮王初選遭拒 怒批：坐實傅崐萁家族壟斷

即時中心／温芸萱報導

孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖日前宣布投入國民黨花蓮縣長初選，未料今（8）日卻在臉書發文質疑遭黨部排除在外，直言「這還是民主政黨嗎？」引發黨內外關注。何啟聖痛批，縣黨部未公開說明即封殺特定人選，坐實花蓮遭傅崐萁家族壟斷。最後，何啟聖表示，明（9）日上午將向黨中央提名單位申訴，爭取公平競爭權利。

何啟聖指出，依據國民黨花蓮縣黨部今日發布的新聞稿，縣黨部召開委員會議後決議，將由前花蓮市長葉耀輝與吉安鄉長游淑貞兩人進行全民調，決定縣長提名人選。當天會議僅邀請葉、游兩人列席報告，並完成相關決議，至於已表態參選的他，則以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，未被納入提名機制。

接著，何啟聖表示，他已於1月5日親自將爭取國民黨花蓮縣長黨內提名的宣言，送交國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室，並依黨章精神表達願意接受公開檢驗、參與公平競爭的立場。然而，花蓮縣黨部在未與他進行任何溝通、也未說明具體理由的情況下，逕自將他排除於既定提名程序之外，對此深表遺憾，並提出嚴正抗議。

同時，何啟聖也稱，國民黨是一個以「民主」立黨、以制度為本的百年政黨，凡具黨籍、符合法定資格且已公開表達參選意願者，理應享有平等參與黨內提名的基本權利。花蓮縣黨部未經公開說明就排除特定參選人，不僅違背公開、公平、公正原則，也嚴重傷害黨內民主核心價值，更坐實外界質疑花蓮政治長期遭傅崐萁家族把持、壟斷的說法。

隨後，他指出，自己主張以初選或全民調方式決定提名人選，正是希望讓制度回歸、讓民意作主，而非由少數人私下決定結果。若在程序起點即設下排他性門檻，不但無助於團結，反而加深外界對「內定」、「封閉」、「派系壟斷」的質疑，對黨的形象與選情皆非正面。

而後，何啟聖重申，「我不畏競爭，也不逃避檢驗；我要求的不是特權，而是制度；不是保證勝出，而是公平參與。」並正式要求花蓮縣黨部公開說明排除其參與提名程序的具體理由與依據，立即恢復其正當參與權利，回歸民主政黨應有的程序正義，讓所有符合資格者在同一制度下接受民意檢驗。

但緊接著，何啟聖又質疑，翻遍國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法，並未見任何條文規定參選人黨籍或戶籍須設於參選地，只要符合《選罷法》規定，於選前四個月遷入，即具參選資格。他並點名提名辦法第28條規定「作業要點由提名權責黨部另訂」，質疑花蓮縣黨部究竟何時訂定、又是否曾對外公告。

最後，何啟聖指出，以2022年桃園市長選舉為例，國民黨徵召張善政參選時，張本人甚至是在徵召前才完成入黨申請，顯示黨籍、戶籍並非實質門檻。他強調，將於明日上午10點向國民黨中央相關提名單位提出申訴，爭取公平競選的機會，並直言「花蓮不是任何人的私有領地」，將為黨內民主與花蓮未來堅持到底。





