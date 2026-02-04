即時中心／黃于庭報導

國民黨主席鄭麗文上任至今爭議不斷，近日她又於受訪時指稱，「台灣人應接受自己是中國人」，更計畫與中國國家主席習近平會面。事實上，根據最新民調顯示，她的不信任度超過50%，就連泛藍、民眾黨支持者，對其負評都呈增加趨勢，可見向中國靠攏的政治立場，與台灣多數民意背道而馳。而同黨籍的台北市長蔣萬安今（4）日被問及此事時，則馬上回應「我是台灣人」。

鄭麗文近日接受《經濟學人》專訪，提出「台灣人應接受自己是中國人」主張，且還搬出《憲法》，表示若依照法規之規範，「我們也是所謂中國人」；她更稱，今年上半年將訪問中國、與習近平和解，締造兩岸和平。

蔣萬安今日被問及此事，立馬回應「我都強調，我是台灣人，中華民國的國民」。至於國民黨新北市長人選遲未定案，外傳呼聲高的台北副市長李四川將在年前辭職、投入選戰，他則以台語笑回，「要過年了，考慮我的心情好不好」，最重要的就是，希望現階段持續推動各項施政，為市民爭取福祉。

農曆春節將至，政治人物近期陸續發送春聯，台北市議員徐弘庭也與蔣萬安聯名推出「馬踏飛燕迎新歲」春聯；不過，蔣的生肖屬馬，「燕」又恰好與台中市長盧秀燕名字雷同，引發外界聯想「蔣萬安踩盧秀燕」。對此，蔣萬安未正面回應，僅面露尷尬地說，議員希望他們聯名，都會樂意配合，「春聯…金馬熊讚！」。

原文出處：快新聞／藍營內鬨？打臉鄭麗文喊「我們是中國人」 蔣萬安秒回：我是台灣人

