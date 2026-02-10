藍營內鬨？陳敏鳳驚爆「3月臨界點」 基層議員放話：讓鄭麗文自己玩 盧秀燕反應曝

資深媒體人陳敏鳳近日在政論節目中爆料，黨內人士對現任主席鄭麗文的「親中路線」極度不滿，甚至醞釀「退黨潮」。圖／李智為攝

國民黨內部正掀起一場前所未有的路線爭議與人事風暴。資深媒體人陳敏鳳近日在政論節目《驚爆新聞線》大爆冷門，指出黨內人士對現任主席鄭麗文的「親中路線」高度不滿，甚至醞釀大規模「退黨潮」。儘管國民黨副主席蕭旭岑今日緊急澄清相關說法為「假消息」，但隨著2026年九合一選舉逼近，黨內分裂戲碼顯然已浮上檯面。

鄭麗文信任度雪崩！負面評價超越國民黨整體

根據《美麗島電子報》2月份公布的最新民調，國民黨主席鄭麗文的信任度僅剩28.7%，不信任度高達53.5%，其個人反感度甚至超越了國民黨整體的負面評價。媒體人陳敏鳳分析，這顯示鄭麗文上任後極力靠攏中國、主導擋軍購的路線，已與台灣主流民意脫節。

陳敏鳳更透露，藍營內部雜音四起，不少現任議員私下放話「如果再這樣下去我們就走，讓鄭麗文自己去玩！」她預言，3月份將是最後的「關鍵臨界點」，因為許多要參選年底九合一選舉的人，已無法忍受黨中央的路線。

鄭麗文的信任度僅剩28.7%，不信任度高達53.5%。圖／林煒凱攝

這場路線之爭在副主席蕭旭岑日前訪中返台後正式引爆，蕭旭岑針對美國在台協會（AIT）處長谷立言的言論，冷嘲熱諷其職等「只比科長大一點」，言論隨即遭到美國國務院打臉，強調處長充分代表美國政府立場。

面對這場外交風波，黨內「親美派」迅速劃清界線，台中市長盧秀燕強調，台美關係極為重要，且預計於3月訪美；立法院副院長江啟臣也直言，谷立言是「大使層級」，必須予以尊重。陳敏鳳指出，盧秀燕私下其實非常反對擋軍購，這顯示藍營一派人馬與黨中央路線嚴重分歧。

蕭旭岑澄清：入黨近萬人、無退黨潮

針對陳敏鳳的爆料，蕭旭岑今日與智庫副董事長李鴻源召開記者會時駁斥，「退黨潮」是假消息。蕭旭岑強調，鄭麗文上任後新入黨人數近萬人，顯示領導獲得認同，他也重申，國民黨的路線是「親美和陸」，與美、日關係維持良好，立場絕無改變。

面對民調低迷，鄭麗文則維持一貫強硬態度，她於9日表示，自己「抗壓力很高」，不會因為壓力而改變主辦初選的公平態度，並感謝各界指教。

盧秀燕今天被問及「是否與鄭麗文意見不同？」時，僅微笑不語、未正面回應。圖／市府提供

提名時程喬不攏？盧秀燕笑而不語 藍營疑路線矛盾

除此之外，國民黨台中市長提名時程也引發黨內歧見，盧秀燕日前喊話黨中央應加快提名進度，認為3月底才辦民調「太晚了」，但遭鄭麗文回絕，強調依既定程序進行，「不可能更改」。

盧秀燕今天被問及「是否與鄭麗文意見不同？」時，僅微笑不語、未正面回應。據了解，地方藍營除對提名時程有疑慮，也質疑黨內外民調7：3比例，擔心公平性與操作空間。隨著江啟臣與楊瓊瓔的黨內競逐浮上檯面，相關爭議是否引發藍營內部矛盾，仍有待觀察。



