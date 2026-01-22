藍營再內鬨！何啟聖喊參選花蓮縣長打亂傅崐萁布局 內幕一次看

即時中心／潘柏廷報導

藍營資深媒體人何啟聖，喊出「終結傅氏王朝」的口號要投入花蓮縣長選舉，但國民黨花蓮縣黨部宣稱其黨籍及戶籍皆不在花蓮，故將其排除，只列入吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝；花蓮縣黨部昨（21）日公布全民調結果，顯示游淑貞勝出，更建議黨中央徵召或提名。對此，何啟聖今（22）日在臉書指出是他的參選打亂藍委傅崐萁權位嬗遞的布局，並透露提名作業的鬧劇內幕，相關內容也隨之曝光。

何啟聖今日在臉書表示，因為他的參選打亂傅崐萁權位嬗遞的布局，而他今年（2026）1月5日宣布參選讓花蓮縣黨部加速處理提名人選的進度，而1月8日花蓮縣黨部8日用簡訊邀集另外2名候選人，並將採取全民調，更以他的黨籍及戶籍未在花蓮為由將其排除。

但他質疑，根據黨內過去及近期的提名辦法，皆沒有參與提名的黨員「黨籍、戶籍」要在提名所在區域，因此9日就向黨中央申訴，而他也從報導得知副秘書長兼組發會主委李哲華稱，地方黨部進行的「只是」協調，還沒進入到初選，並要他即刻向地方黨部提出說明。

對此，何啟聖便向花蓮縣黨部主委盧新榮電話聯繫，除表達參選意願，另也問為何排除他在初選之外，卻得到「黨籍不在花蓮，我們就無從查察過去是否有受黨紀等相關處分的紀錄」，使得何啟聖認為，外傳國民黨的黨籍資料管理，仍停留在網路撥接的年代，被盧新榮不意間「證實」了。

由於電話中獲得共識，便是戶籍似應依選罷法的相關規定，於選舉前四個月遷入，何啟聖12日即刻辦理，並同時向台北市黃國樑黨部表明黨籍遷往花蓮的意願，並簽署黨籍遷移聲明書，豈料盧新榮卻在作業期間，週二召開了第二次的委員會議，決議「下週（19~23日）」即刻進行所謂全民調。

儘管葉耀輝聽聞消息表達抗議，認為明明主委親自告知是今年5月進行初選，突然提早開始，且認為這段期間應辦理至少3場的電視辯論會，而如果縣黨部執意要如此，也請將其'名字從民調中移除，形同退出民調，但縣黨部仍執行而為之。

何啟聖痛批，縣黨部又趁他公開宣布21日要前往花蓮拜會縣議員的當天，直接公布這份民調的結果。而且，將這份「決定提名人選」的全民調，改稱為「內參民調」。他質疑，既為「內參（內部參考）」又為何對外公布？既為「內參」，又為何還更進一步的公布民 調排序？既為「內參」，又為何還公布了各自的佔比？

綜合上述，何啟聖認為葉耀輝要求不納入民調名單、將內參民調顯示的「懸殊民調」對外公開、避免同額競選將葉耀輝當成縣黨部的「遮羞布」是三度羞辱；同時，何啟聖也認為盧新榮，是一位老實本份的客家籍退伍軍人，對方會有如此甘冒外界非議的作為，有其難言之隱，畢竟「人在屋簷下，不得不低頭」。

何啟聖說明，盧新榮在2018年，出任傅崐萁之妻徐臻蔚參選縣長的後援會副總會長；四年後，又獲傅崐萁「欽點」，参選鳳林鎮長；落敗後，傅崐萁再任命其擔任花蓮縣黨部主委。所以，他聽命於傅崐萁，毫不令人意外。

因此，何啟聖指出，這正證明了，花蓮王的「政治實力」！在他「朕即天下」、「睥睨一切」的「統治」下，民主只是個「擺飾」；制度根本只剩「軀殻」。縣黨部就是任他擺布的「工具」。

何啟聖又說，現在縣黨部「排除異己」的工作已經大功告成，接下來，就要看中央黨部如何秉持「公平、公正、公開」的原則，來力抗傅崐萁這雙「黑手」的介入。我就不信邪，國民黨這個百年的泱泱大黨，豈能在縣市長提名作業上，容許地方黨部的胡亂瞎搞，為「特定人」保駕護航。

最後，何啟聖喊話，花蓮的「光復」，就在此一役，全黨在看、社會在看、歷史也在看。





