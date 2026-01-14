藍營再拖「柯文哲就出馬選台中」？ 張益贍幫想口號：當選過關、落選被關

民眾黨台中市黨部主委陳清龍稱，藍營再拖「柯文哲就出馬選台中」。

國民黨台中市長人選尚未定案，預計16日才要協調，而民眾黨台中市黨部主委陳清龍稱，若國民黨不堤人選，那麼民眾黨中央也可能徵召合適人選，前黨主席柯文哲都有可能出馬。對此，名嘴張益贍喊，「清清白白，阿北無罪，當選過關，落選被關」。

據《自由時報》報導，國民黨台中市長人選未定案，預計16日才要協調，陳清龍受訪時說，國民黨喬不定人選，甚至16日協調也不一定會有結果，雖然民眾黨在台中沒合適人選，但是黨中央也有徵召機制，因為藍白合的原因所以沒徵召，要是國民黨不提人選，民進黨可能就獲利，因此黨中央也可能徵召適合人選，柯文哲都有可能會出馬，所以請國民黨別再拖拉。

對此，張益贍透過臉書說，藍營台中市長人選遲未定案，民眾黨放話，「再拖拉就徵召柯文哲」，自己之前連口號都幫柯想好了，「清清白白，阿北無罪，當選過關，落選被關」！

張益贍也請民眾黨不要一直偷看他節目的建議，不付權利金就算了，「然後還要來駡我」。而網友則說，「民眾賊黨先喊先贏，吃定了國民匪黨」「我也想好了 阿北會吃光所有台中的廚餘」「可找火龍果立委去衝鋒陷陣為白營爭一席市長」。

