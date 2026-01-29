藍營再推助理費修法「補助多6億」 公督盟轟：憑甚麼替怠惰立委加薪？

即時中心／温芸萱報導

國民黨召委翁曉玲今（29）日倉促召開黨團協商，討論藍委牛煦庭提出的《立法院組織法》修正案。草案將助理費定義為「補助款」，遭質疑形同為詐領助理費除罪，且缺乏公帑監督機制。對此，公督盟便在臉書痛批，藍白立委至今仍卡著總預算不審，若草案通過，國庫每年恐多支出近6億元，憑什麼要納稅人多掏6億元，替怠惰立委變相加薪。

今日上午，國民黨召委翁曉玲臨時召開黨團協商，研商由藍委牛煦庭提出的《立法院組織法》修正草案。儘管朝野黨團對於「增加國會助理福利」方向表面上有共識，但該修正版本卻引發社會高度爭議。外界質疑，草案將助理費定義為「補助款」，恐有「貪污除罪化」疑慮，且缺乏明確、公帑監督與防弊機制。

對此，公督盟隨即發文痛批，根據立法院人事處初步估算，若依牛煦庭版本通過，每年將使國庫額外增加近6億元支出。公督盟直指，今日協商最終破局，國民黨卻仍準備強行推動被質疑為「助理費除罪」的修法版本，無視「詐領即屬貪污」的社會紅線，甚至傳出週五恐逕付二讀、強行表決。

接著，公督盟指出，協商過程中，牛煦庭多次強調，「這不是除罪化，而是比照地方議員，將助理費定義為『補助費用』」，並稱經費將直接匯給助理，不會進入立委個人口袋。然而，面對多位民進黨立委當場質疑，若真要法制化，為何不明確將「詐領助理費」的樣態入法，並清楚規定一旦詐領就回歸《貪污治罪條例》處理，如此一翻兩瞪眼，爭議自然可解，但提案方卻始終不願寫入條文。

公督盟更痛批，中央政府總預算至今一毛未審，但攸關立委自身利益的修法卻成為「最速件」，質疑憑什麼要納稅人多掏6億元，替怠惰立委變相加薪。

最後，公督盟強調，優秀、專業的國會助理確實是促進台灣民主運作不可或缺的一環，公督盟主張應制定專法，讓助理權責明確、福利制度受到保障，同時杜絕詐領助理費的空間，才能真正提升社會對國會的信任。但公督盟也嚴正表明，絕不接受以「照顧助理」之名，行「貪污除罪」之實，任何改革都必須建立在資訊公開與防弊機制之上，而非透過「過水協商」、「逕付二讀」，讓公款淪為私房錢。





