藍營出招解總預算僵局 提案TPASS、生育補助等新興計畫先行動支

115年度中央政府總預算案持續卡關，為化解行政與立法間的僵局，國民黨立院黨團預計於今（9日）院會正式提案，引用《預算法》中的「不關門機制」提出補救辦法。該提案主張，即便總預算尚未完成三讀，只要經立院同意，攸關重大民生的新興計畫即可先行動支，預計涵蓋TPASS通勤月票、生育給付及河川整治等急迫性項目，由立法院逕行議決後交付委員會審查。

根據主計總處報告，目前受限於審議進度而無法動支的新興計畫預算約1,017億元、含地方補助507億元。國民黨團提案指出，依據《預算法》第54條規定，新興資本支出及新增計畫原則上須審議完成後才可動支，但若「經立法院同意者」則不在此限。藍營認為，這項機制早在民國60年便有前例，設計初衷就是為了避免政務因預算審議進度受阻而癱瘓。

國民黨團在提案理由中用字強烈，批評行政院「惡意違法」，未針對保家衛國的志願役軍人及警消人員，編列提高退休金替代率的相關預算，且至今未提出可行替代方案。提案指出，行政院頻頻以毀憲亂政的手法企圖閹割民意，並散布不實言論造成社會對立，因此立法院必須介入採取補救措施，確保具急迫性且攸關重大民生的計畫能順利推動。

國民黨立委牛煦庭對此表示，黨團在預算攻防上有既定節奏，並批評民進黨過去一年不斷散布謠言，宣稱總預算卡關會讓各種補貼斷炊。牛煦庭重申，不讓民生需求出現問題是藍營的底線，透過此次提案，立法院將具有「急迫性」與「重大民生」的計畫先行列出，並交付相關委員會審查後動支。





