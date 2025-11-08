藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩
即時中心／黃于庭、李美妍報導
國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她出席統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石；不過她事後辯稱，吳石並非主要祭悼對象，且也不是其所認定「政治犯」定義。對此，台北市長蔣萬安也做出回應。
蔣萬安今日出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，會前接受媒體聯訪。針對鄭麗文「追思共諜」爭議，他回應稱「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。
有關輝達總部進駐北士科一事，蔣萬安表示，北市府與輝達總部保持非常密切的聯繫，溝通管道暢通，輝達於台北設立總部進度，也都持續推進，「我們一定會加速相關流程，只要是為台北市整體發展、市民福祉，我一定全力以赴」。
至於先前引發不小爭議的公館圓環，又有新管制措施，羅斯福路往公館方向內側第2車道，早上7時至9時左轉必須改走替代路線，禁止「直接轉」，再度掀起民怨。對此，蔣萬安則稱，這1個多月來交通事故大幅降低44%，市民安全一定是最優先考量，任何重大交通工程改變，也都需要長時間觀察、微調。因此，有任何調整，事前都會請交通局清楚地跟市民報告。
