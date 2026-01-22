藍營初選爆內鬥！陳見賢認「一清被抓」秀良民證：用半輩子守護的尊嚴

記者羅欣怡／新竹報導

參與國民黨黨內初選的新竹縣副縣長陳見賢，今（22日）上廣播節目闢謠。（圖／翻攝自中廣新聞網YT）

國民黨新竹縣長人選喬不定，出現分裂情形，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方陣營激出火花，空戰出現質疑與抹黑陳見賢有「黑道背景」。陳見賢今（22日）獻上廣播處女秀，並提供自己的「良民證」（無刑事紀錄證明書）與當年一清專案法院裁定書自清，呼籲對手回歸政策辯論。同時他也在臉書發文，還原自己在一清專案期間「消失3年」的原因。

「無論有心人想抹黑造謠，想製造紛擾，我依然是那個我，我不是黑道，更不是流氓。」他在臉書還原那時的光景，指出1985年，24歲的他剛脫下軍裝，坐在麵店，熱騰騰的麵剛端上桌，筷子還沒動，人就被帶走了。

陳見賢秀出「無刑事紀錄證明書」（良民證）自清。（圖／陳見賢辦公室提供）

陳見賢說，在那個時代的陰影下，因為「一清專案」，自己未經審判，就被以比山還沉重的「叛亂罪」之名送往管訓，「是我人生中最寒冷、也最漫長的三年。最終，無具體事證，不起訴釋放。」

陳見賢表示，在他消失的那一千多個日子，是父母流乾眼淚、在悲傷中度過的歲月。他在黑牢裡，身心受創、遭受不人道對待的苦，只能獨自承受。

陳見賢呼籲對手回歸政策面。（圖／翻攝自陳見賢臉書）

陳見賢強調，自己這輩子從未傷害過人，更不曾作奸犯科、燒殺擄掠，「如果說一個 24 歲剛退伍的年輕人是黑道老大，那真的『太抬舉我』，也太低估了那個時代的荒謬。」他說，直到現在，自己的抽屜裡始終放著一張「無刑事紀錄證明書」。那薄薄的一張紙，對許多人來說或許平凡，但對他而言，那是警政機關給我的清白，是他用半輩子去守護的尊嚴。

陳見賢重申，他願投身公共事務，是因為親自走過那段黑暗，所以更想為鄉親守護住每一份得來不易的光亮；陳見賢也說，他也許個性海派，但對家鄉的初心從未改變。

