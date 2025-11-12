藍營動作積極 泛綠人選未定
苗栗縣18鄉鎮市中人口最多的頭份市，現任市長羅雪珠2任屆滿，接班人選備受矚目。國民黨縣議員徐功凡率先宣布參選，無黨籍縣議員曾玟學雖未表態，但空戰實力受矚目。隨縣府祕書洪志彥退選，地方盛傳國民黨籍副議長張淑芬因具備跨黨派整合能力被勸進，也成牽動藍營布局的關鍵黑馬。
徐功凡早已表態參選頭份市長，並積極展開選戰布局，他出身在地藍營派系，長期深耕基層網絡，獲傳統支持者信賴。地方人士指出，徐功凡的參選有助延續藍營票源，他透過頻繁參與社區座談與地方活動，加強與基層連結，展現強大組織動員力穩定基本盤。
副議長張淑芬是前議長游忠鈿遺孀，過去議長休養時，地方事務多由她代為處理，107年代夫出征當選議員，111年與議長李文斌搭檔，地方多認為張在苗栗政壇有一定影響力。
之前有意參選的現任縣府祕書洪志彥最終決定棄選，地方盛傳縣議會副議長張淑芬因其地方經營深厚，且具備整合地方跨黨派能力被勸進參選。地方人士表示，張淑芬一旦投入選戰，其強大組織力將有效統合藍營未完全歸隊的基層力量，而她參選與否也成為藍營能否在頭份守住灘頭堡的關鍵角色。
另位可能人選為曾玟學，他長期活躍社區事務，獲部分派系及年輕選民支持，雖然他表示仍在評估是否參選，但地方人士表示，若正式投入選戰，曾玟學的議題操作與網路聲量，在空戰策略具明顯優勢。
民國113年山線立委選戰中，曾玟學得票數贏過國民黨，展現其號召中間與年輕選民的實力，也成為綠營聲量的重要指標。
