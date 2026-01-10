藍營協調台中市長人選前 鄭麗文同框藍營新天王互動曝

國民黨台中市長提名上演「姊弟之爭」，黨中央預計16日邀請2位當事人首次協調。國民黨黨主席鄭麗文今早（10日）赴台中清水參加玉京天公祖總廟龍柱完成大典，藍營新一代天王幾乎全到齊，包括立法院長韓國瑜、前院長王金平、立院黨團總召傅崐萁、前立委顏清標、立委顏寬恒父子、台中市議長張清照、副議長顏莉敏（顏清標女兒）等，彼此禮尚往來，一切盡在不言中。

國民黨到場的民代眾多，包括中央級的立委及地方級的市議員，立委除顏寬恒到場，包括無黨籍的高金素梅、新科立委黃健豪；台中市議長張清照、副議長顏莉敏等藍營議員都出席。此外，藍營角逐台中市長的2位人選、立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔也都到場。

值得注意的是，玉京天公祖總廟位於清水區，現任選區立委為民進黨蔡其昌，但這場活動裡，綠營從政者未到，在野黨也以國民黨來的居多，形同藍營主場。

台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、國民黨主席鄭麗文等人都出席玉京天公祖總廟龍柱完成大典。（中天新聞）

其次，楊瓊瓔坐在核心區，在盧秀燕、鄭麗文之間，韓國瑜、王金平座位相鄰，也算中央核心區，其餘藍委如黃健豪等人，座位被安排第二排；但江啟臣是坐在第一排最旁邊角落，似乎顯示楊瓊瓔在宗教經營方面略勝一籌。

第三，國民黨台中市長協調倒數1周，黨內新一代天王齊聚台中，除鄭麗文、韓國瑜、王金平，台中影響力最大的盧秀燕、顏清標也到場，再加2位人選與黨內大咖的距離，引發諸多想像空間。

立法院長韓國瑜、前院長王金平都出席玉京天公祖總廟龍柱完成大典。（中天新聞）

至於和黨內大咖，互動方面，楊瓊瓔穿梭全場，與盧秀燕熱絡交談，鄭麗文、韓國瑜、王金平也是頻頻與地方人士寒暄，但彼此似乎都有默契，雖然禮尚往來、但甚少交談，顏清標也是保持沉默；韓國瑜還到處被要求合照，韓來者不拒；只有江啟臣十分低調，只與相鄰的地方人士交換意見。

前立委顏清標（前）、立委顏寬恒（後）父子也到場。（中天新聞）

