藍營協調宜蘭縣長人選「全民調」2月底前出爐 林國漳回應了

國民黨中央今（16）天協調台中市長、宜蘭縣長2026黨內人選事宜，相較於台中，宜蘭顯得較順利，不分區立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德2人都有意參選爭取黨內提名，經協調，決定在2月底前以內參全民調方式決定出線人選。對此，民進黨籍宜蘭縣長候選人林國漳表示，不論是「藍藍合」或「藍白合」，對他而言最核心的任務始終沒有改變。會持續按照既定的節奏，深入基層走訪各族群。針對不同縣民的需求，提出最紮實的政見。





林國漳強調，他始終相信，選舉不是為了政黨利益，而是為了照顧全體縣民，自己會秉持「不分黨派、只問民生」的初衷，努力爭取成為一位服務全體縣民的「全民縣長」。



另對於吳宗憲委員昨日林國漳參選人對「0-6歲掛號費補助」政見，吳宗憲批評「補助不樂觀」，林國漳則說，謝謝吳的指教，但生活中的小細節，往往是年輕家長最沉重的負擔。



林國漳指出，許多年輕父母在養育孩子的過程中，面臨的不只是開銷，還有生活型態改變帶來的種種隱形成本。對某些人來說，100、200 元的掛號費可能是小錢，但對一個育兒家庭而言，孩子生病通常需要多次回診，這些點點滴滴的支出累積起來，就是實實在在的經濟壓力。



林國漳表示，政見推出後收到的基層反饋非常正面，家長們認為「非常有感」，他說，政治的溫暖，就體現在政府願不願意分擔這些小負擔。不論政見規模大小，只要對縣民有益，就會堅持去做，有時正是這些微小的「小確幸」，才能匯聚成家庭中大大的幸福感。





