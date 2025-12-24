藍營南高屏縣市長候選人名單出爐 賴瑞隆、林岱樺回應了

即時中心／温芸萱報導

國民黨中常會今（24）日徵召立委謝龍介參選台南市長、柯志恩參選高雄市長、蘇清泉參選屏東縣長、議長吳秀華參選台東縣長。對此，民進黨立委高雄市長初選參選人賴瑞隆表示，藍營南、高、屏縣市長候選人都是立委，先前因藍白強推財劃法修正，造成地方財源損失，若柯志恩僅靠黨意而忽略民意，勝選恐有難度。同樣表態參選高雄市長的綠委林岱樺則呼籲藍營停止國會意識形態對抗，朝野應合作保衛國家、建設高雄。

國民黨中常會今日決議，徵召謝龍介參選台南市長、柯志恩參選高雄市長、蘇清泉參選屏東縣長，以及吳秀華參選台東縣長，正式啟動縣市長選舉布局。

對此，民進黨立委、綠營高雄市長初選參選人賴瑞隆對國民黨首波提名名單提出批評，他指出，這次國民黨提名的南、高、屏的人選，果然不出意外都是在財劃法上，讓南、高、屏損失重大財源的人選，尤其高雄實質減少約200多億元，與台北市增加400多億元形成明顯落差。賴瑞隆強調，如果柯志恩只依靠黨意而忽略高雄民意，選情恐難樂觀。

另一位同樣是立委兼參選人林岱樺則對柯志恩參選高雄市長表達祝福，強調願意與柯志恩進行「君子之爭」。並呼籲，停止國會意識形態的對抗，朝野共同合作通過保衛國家、建設高雄的法案，讓進步的高雄捍衛民主的台灣，這是高雄市民的期待，也是台灣人的心聲。

民進黨立委、綠營高雄市長初選參選人林岱樺。（圖／林岱樺國會辦公室提供）





