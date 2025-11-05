藍營參選搶頭香 基市長祕書林祐德宣布參選議員

基隆市長祕書林祐德（右1）5日宣布辭去市府職務，全力投入基隆市中山區議員選舉。（林祐德提供／張志康基隆傳真）

距離2026年的九合一選舉還有1年出頭，基隆市政府副發言人兼市長祕書林祐德5日上午宣布辭去市府職務，正式投入中山區市議員選舉。除是基隆市政壇首位公開表態參選，同時也為2026年九合一選舉揭開序幕。

中選會10月31日公布明年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉程序表，預計於明年8月發布選舉公告、8月31日起受理候選人登記、11月28日進行投票，距今僅剩1年有餘。

基隆市政府副發言人兼市長祕書林祐德5日在臉書宣布辭去市府職務，投入基隆市中山區議員選舉，他坦言，青年投入選舉並非易事，需要勇氣與毅力，也要面對各種挑戰與壓力；然而，他相信唯有踏出這一步，才能真正為家鄉帶來改變。

據了解，藍營除林祐德宣布投入選舉外，另外有意投入明年議員選舉的，還包括另外兩名市長祕書張家馨、曾冠誠、國民黨基隆市黨部發言人黃申棟及律師潘艾嘉等人。

國民黨基隆市黨部主委、立法委員林沛祥日前曾表示，黨部在2026年議員選舉，將優先提名爭取連任的現任議員。另外，黨部也將透過民調等黨內初選機制，選擇其他提名人選。

據了解，國民黨基市黨部期許能夠在下一屆議會拿回議長寶座，也不排除與非綠陣營的政黨及政治人物合作，至於是否會影響基隆市的選情，還有待進一步的觀察。

