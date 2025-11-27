藍營又想擋國防預算？總統提反制武統方案 陳玉珍竟嗆「狼來了」

即時中心／高睿鴻報導

總統賴清德昨（26）日公布他在《華盛頓郵報》的公開投書，並投下震撼彈，表態政府將為提升台灣國防，提出「史無前例」的400億美元特別預算案，彰顯捍衛民主及國家安全、阻卻中國入侵的決心。豈料，在野黨竟群起表達質疑，國民黨立委陳玉珍今（27）天受訪時甚至反嗆賴，宣稱中國2027年就會攻台「很沉重」，勸其必須考慮「君無戲言」，「你會變成喊狼來了的小孩，以後講話可能會沒有信用！」。

陳玉珍稱，這個問題非常嚴肅，因為現在已經是2025年、而且年底了，距離2027年中國可能武統台灣，已經迫在眉睫；因此她認為，賴清德喊出8年編列1.2兆國防預算，「我覺得實在是太遠了」。陳玉珍要求，總統府應立刻命令國防部，馬上向美軍提出，「把欠我們的F16戰機、價值6600億的這批軍購趕快補足」。他直言，倘若2027真的就要打仗，我們的武器和購買的軍功，卻還沒補上來，那該怎麼辦呢？怎麼還會分8年、繼續編列添購預算？

接著，陳玉珍又說：「我們也必須問問老百姓，到底是要戰爭、還是要和平？我們都不希望戰爭，其實全台澎金馬的人民，都已經看到烏克蘭的例子」。她接著還宣稱，看到烏克蘭的例子，實在是非常感傷；接著又說，身為一國元首，應該要想怎樣讓老百姓過安居樂業的生活、讓老百姓別活在恐懼當中。陳玉珍認為，大部分民眾關心的還是每日生活，有沒有準時上班上學？小孩子上課有沒有亂玩手機、是不是會變壞？夫妻兩人共同打拼，能否買到一間可遮風避雨的房子？

國民黨立委陳玉珍。（圖／民視新聞資料照）

因此她說：「老百姓絕對不想選出一種領導人，只會告訴我們，明天可能就要打仗」。所以陳玉珍表示，將如此龐大的國防預算，花在民生、經濟、衛生、教育、醫療，這才是老百姓想要的，「窮兵黷武真的會為老百姓帶來幸福嗎？」。她接著又稱，君無戲言，元首講話非常重要，稍有不慎就可能造成民眾恐慌；現在講武力犯台，可能導致經濟動盪、股市也會很緊張、外資可能就會卻步、甚至連各國船隻經過，都要多付額外保險費，導致外貿成本飆高。

所以陳玉珍再次質疑，君無戲言，如果中國沒有打，賴清德就會變成喊「狼來了」小孩，以後講話就會沒信用了，不是嗎？「老百姓就不會把這件事當一回事，以後你一講再講，他們反而會失去警惕心」，她說。陳玉珍接著又稱，如果準備要打仗，就要回歸「戰地政務」的日子，那不就是要宵禁？大家真的想回到這樣的日子嗎？

