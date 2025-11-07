藍營又造謠？張麗善喊「湖山水庫別設光電」 經濟部打臉：未發函

即時中心／黃于庭報導

我國近年持續發展綠電，積極盤點可設置太陽光電之屋頂、地面及水域場域，推動能源轉型更進一步。雲林縣長張麗善日前於議會備詢時，表示「堅決反對」湖山水庫設置光電，還呼籲中央「放過農地」。對此，經濟部能源署表示高度理解並予以尊重；且重申發函僅是詢問，絕非強迫。

針對外界所稱「最近發函詢問各水庫管理單位盤點設置光電板」一事，經濟部強調，今（2025）年並無發出相關公文或進行全國性盤點，請外界勿加揣測或無中生有；另外過去有發函亦僅只於詢問，以利有意願者媒合，絕非強迫設置。



有關媒體報導提及「經濟部水利署最近行文全國水庫管理單位，盤點水庫設置水域光電板」一事，經濟部再次說明，相關報導與事實不符，在未取得地方政府同意之前，絕不會貿然進行設置。

最後，經濟部重申，在兼顧環境永續、生態保護、水資源安全及地方民意的前提下，審慎評估各項綠能設施的推動。

